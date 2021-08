REDAKCIJA KURIRA: Prsti u pekmezu

Ima i ozbiljnih analitičara srpske zbilje koji kažu da Šesti oktobar nikad nije svanuo jer je Petog oktobra počelo da se smrkava onog trenutka kad je saopšteno da ministar Boža Ðelić radi za 9.600 dinara mesečno, dok je plata konobara u Predsedništvu Srbije bila 10.500.

Pa zato mora da spava kod tetke u kuhinji, na kauču, jer nema za stan... Isto to, samo malo drukčije, poručuju svekolikoj javnosti ovih dana Dragan Šolak i Saša Popović iz „Granda“ nakon otkrića da su utajili porez. Oni tvrde da članovi žirija popularnog takmičenja „Zvezde Granda“, ličnosti iz vrha estradne scene - i ljuti profesionalci! - taj posao rade za simboličan honorar, takoreći volonterski.

Da ukratko ponovimo za one koji do sada nisu čitali jer im je Šolakovih mutljavina preko glave: nedavno se ispostavilo da Dragan Stojković Bosanac po emisiji „Zvezda Granda“ uzme 2.000 evra, Ðorđe David - 3.000, Violeta Viki Miljković i Ana Bekuta po 2.500, Marija Šerifović - 4.500, dok Jelena Karleuša po svakoj emisiji zaradi čak 6.000 evra! I sve to bez ugovora i pisanih tragova, na crno! Iako je reč o honorarima od kojih se vrti u glavi kad se uzmu u obzir „složenost“ posla i prosečne plate u Srbiji, nema u ovim brojkama ničeg spornog. Pare su privatne, a vlasnici „Granda“ nisu do sada pokazivali sklonost ka altruizmu, pa je izvesno da su ovakvi honorari plod dobre računice i da će im se svaki evro višestruko vratiti.

Problem je, i to veliki, u nečem drugom: isplatom na crno Šolak i Popović su izbegli da plate porez na ove honorare! Počinjena je klasična poreska prevara, jer je država ostala uskraćena za porez na honorare od 820.000 evra godišnje, koliko je za četrdeset epizoda isplaćivano žiriju.

Ali nije ni to glavno. Lopova je u svakoj zemlji bilo i biće, njihovo je da varaju i kradu dok ih ne uhvate! Najveći problem je u ovome - uhvaćeni sa prstima u pekmezu, Šolak i Popović ponudili su javnosti sledeće objašnjenje: Jelena Karleuša, Marija Šerifović i ostali, poručuju grandiozni obmanjivači, članovi su žirija jer to podiže njihovu popularnost! Drugim rečima: Šolak i Popović čine uslugu estradnim zvezdama iz žirija time što im omogućavaju da se slikaju za televiziju! A honorari su im sitnica - 500 do 1.000 evra, tek da pokriju troškove taksija do studija i garderobe.

Na ovaj način Šolak je demonstrirao bezobzirnost neviđenu čak i na našim prostorima. Bahatim vređanjem inteligencije javnosti poslao je poruku da je iznad zakona države Srbije. Istini za volju, registrujući svoje medije u Luksemburgu, on se i jeste izuzeo iz našeg pravnog sistema. Ali postoji i nešto iznad, opšteljudski zakoni, odnosno moral.

Dragan Šolak vlasnik je čitave lepeze medija u Srbiji koji su, svi do jednog, upregnuti u ista kola, takozvana opoziciona, čiji je cilj rušenje aktuelne vlasti u Srbiji. Pljuvanjem u lice javnosti, jasnije nego ikada do sada, Dragan Šolak pokazao je šta o gledaocima svojih televizija, posetiocima portala i čitaocima novina misli i kako ocenjuje njihovu sposobnost za učešće u demokratskom procesu odlučivanja. To sa njegovog političkog angažmana - i angažmana njegovih štićenika, Ðilasa u prvom redu - skida i poslednji veo, i pred nama se u svoj svojoj nagosti ukazuje borba za poziciju sa koje će moći da se vara i krade bezobzirnije i više.

Jer, para im nikad nije dosta!