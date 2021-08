REDAKCIJA KURIRA: Da li je moguće, drugovi, da ste svi vi volovi?

Molimo radnike na privremenom radu u Danasu (pravih novinara tamo nema, samo budućih pi-arova i šefova agencija za propagandu aka Krle... kad Ðilas dođe na vlast) da odgovore na pitanje iz naslova!

U danu kad je u Srbiji bilo registrovano 2.327 novozaraženih koronom, a sedmoro preminulo od posledica zaražavanja, Danas je na svom portalu objavio tri izrazito antivakserska teksta!

Prvo je objavljeno saopštenje pokreta Dosta je bilo u kojem se tvrdi da je „virus opasan po svu decu i zdrave ljude mlađe od 50 godina onoliko koliko je grip opasan po njih“, a vakcina se naziva „eksperimentalnom“. Tu je i pismo grupe „Lekari i roditelji za nauku i etiku“, autora peticije „Stop diskriminaciji i prinudi oko kovid 19 vakcinacije za decu“. Tu su peticiju lekari i profesori medicine raskrinkali kao mešavinu falsifikata i nenaučnih tvrdnji, ali „lekarima i roditeljima“ (među ovima poslednjima najviše je imena poznatih javnosti po političkom delovanju) to nije smetalo da ih ponove, a Danasu da štampa.

I da čitaoci ovog niskotiražnog lista, koji je pre nekoliko meseci Dragan Šolak pripojio svojoj medijskoj imperiji, ne ostanu u zabludi da je sve ovo napred slučajno, publikovano je i pismo Gorana Belojevića, poznatijeg narodnim masama kao Doktor Maserati, koji se potpisuje samo sa „profesor Medicinskog fakulteta“, propuštajući da napiše da je „specijalista higijene“. On preko Danasa ponavlja da je pijenje probiotika „najbolja zaštita od korone“. On to dokazuje činjenicom da je preko Fejsbuka pozvao da mu se jave svi koji su pili probiotike i zarazili se. Pa pošto mu niko nije pisao - preko Fejsbuka! - on zaključuje da njegova metoda deluje! I još kaže da su mu kolege pričale o teškim obolevanjima i umiranju osoba koje su se vakcinisale...

Mnogo je i za Danas!

Posle osamnaest meseci pandemije, toliko obolelih i toliko mrtvih, i posle svih iskustava iz sveta, odnos prema vakcinisanju protiv koronavirusa nije posledica obaveštenosti i obrazovanja nego stvar inteligencije! A antivakserska propaganda ima ozbiljne posledice po zdravlje i živote ljudi.

Zašto onda privremeni medijski radnici iz Danasa ovo rade?

Odgovor je prost: pošto je borba protiv korone stvar države, i pošto je Aleksandar Vučić najistaknutiji u borbi protiv pandemije, „danasovci“ misle da ovako ruše Vučića! Jebe se njima što će neko zaista poverovati da je „korona kao grip“, računa se ono kad DJB u istom pismu napiše da „vlast preko partijski postavljenih direktora zdravstvenih ustanova zavodi otvorenu represiju, zastrašivanje i finansijsku ucenu naših zdravstvenih radnika“. Boli ih ono što Basarin majmun drži u supi za decu, pika se tvrdnja „lekara i roditelja“ da je kampanja za vakcinisanje - koju, naravno, vodi AV - laž, sračunata da potruje srpsku decu.

A Maserati? U redakcijama takve nazivaju „pacijentima“, i sigurni smo da sekretarica glavnog urednika Danasa Draže Petrovića ima precizne instrukcije da Belojeviću uvek kaže da je „gospodin Petrović na sastanku“... Ali Belojević tvrdi da je država angažovala nestručne i plaćene lekare. Vajdica! Još jedna cigla izvađena iz Vučićevog zida, misle, pa će ga tako srušiti.

Da li je moguće, drugovi, da ste svi vi volovi?

Probajte probiotikom!