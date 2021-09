VLADIMIR ĐUKANOVIĆ: Panika u komšiluku

Bavi li se naš komšiluk bilo čim osim što gleda u naše dvorište? Prateći njihove medije, stiče se utisak da je Srbija jedina tema, čak i u vremenskoj prognozi. Ipak, u odnosu na neke ranije periode, posebno devedesetih godina, današnja propaganda našeg neprijateljski raspoloženog komšiluka ne proizvodi efekat kao nekada. Danas je to jedna izlizana i bezidejna propaganda, nalik na primitivnu mržnju, a nastala je kao plod činjenice da danas Srbija jača, a nervozne komšije slabe. Danas njihove ekonomije idu ka ponoru, a naša se izdiže. Otuda, sve ono što svakodnevno izmišljaju nema nikakav rezultat, osim što se bez ikakvog razloga podižu tenzije.

Zamislite kada u jednom danu u hrvatskim medijima osvanu čak 122 negativna naslova protiv Aleksandra Vučića. Čemu, ako su oni tako superiorni u odnosu na nas? Čemu sve to ako je više nego očigledno da iz Srbije ne dolazi ama baš nijedna žaoka, osim ako hrvatsko rukovodstvo ne razmišlja na način da je svako jačanje Srbije žaoka.

Razumem, nema više iz Srbije besmislenih izvinjenja u kojima smo se izvinjavali koljačima zato što su nas klali. Nema više iz Srbije tolike širokogrudosti da hrvatske firme mogu mirne duše da kupuju šta god požele po Srbiji, već danas imaju ozbiljnu konkurenciju od strane naših preduzeća, pa čak i u samoj Hrvatskoj. Srbija danas širi svoj ekonomski uticaj, i to će se nastaviti. To je nezaustavljivo. Umesto da se komšije raduju što će valjda i sebe da poboljšaju jer imaju konkurenciju, a svaka konkurencija tera na poboljšanje, oni upotrebljavaju besmislice o velikosrpskoj hegemoniji. Znači, ako Srbija jača ekonomski, ako firme iz Srbije šire svoje tržište, to je velikosrpska hegemonija.

Ima li boljeg dokaza kakvo je ludilo zahvatilo to društvo? Deo crnogorske vlasti, umesto da se bavi što boljim odnosima sa Srbijom, da iskoriste bratsku povezanosti Srbije i Crne Gore, oni traže sebi za zaštitnike - Hrvatsku. Njima je takođe „velika Srbija“ ako Srbija ekonomski jača. Valjda bi Srbija trebalo da bude udarana, ekonomski urnisana, pa da za njih bude proglašena za demokratsku? Slično razmišljaju i oni nesrećni ljudi u Sarajevu.

Finale svega je ludilo rukovodstva lažne države u Prištini, koji samo što još rat ne pokrenuše upadom na administrativne prelaze Jarinje i Brnjak sa teroristima ROSU. Složićemo se, čim se baš svi tako urotiše protiv nas, više je nego jasno da je to dirigovano od nekog daleko ozbiljnijeg od svih njih, ali nema potrebe da se time opterećujemo. Znamo ko to rukovodi, znamo ko sve njih drži na povocima i veoma dobro znamo da su svi oni još nervozniji jer ih naša reakcija dodatno nervira. Da, gospodo, nećemo da reagujemo burno, jer to vi jedva čekate. Vas zanima da nas okrivite za sukob, a nas ne zanima nikakav sukob. Ratujte sami sa sobom! Mi ćemo da razvijamo ekonomiju, jačaćemo našu vojsku, finansije, širićemo našu kulturnu baštinu, ekonomsku uticaj, zapravo radićemo sve ono što je inače kao svoja osnovna načela propagirala upravo Evropska unija.

Svakako, nećemo se radovati vašoj nervozi, jer mi želimo dobre odnose i mirne komšije. Međutim, nećemo baš ni da vam budemo lek za smirenje, jer odavno znamo da svaki naš progres vas izluđuje, a zaista ne možemo zbog vaših kompleksa i frustracija sebe da sputavamo. Najpre morate sami sebi da pomognete da bi vam drugi pomogli. Kako god, nervoza našeg komšiluka je znak da sadašnja vlast u Srbiji odlično radi svoj posao. To je najbolji pokazatelj da Srbija ide napred i, ako ništa, mogu slobodno da kažem, za mene bi to bio ključni razlog zašto bih ponovo Vučiću ukazao poverenje.