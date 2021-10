MILOVAN JOVANOVIĆ: Igra istine Sebastijana Kurca

Pritisnut optužbama za korupciju, najmlađi kancelar u istoriji Austrije Sebastijan Kurc je u subotu uveče podneo ostavku. On se odlučio na ovakav potez kako bi izbegao raspravu i izglasavanje nepoverenja na posebnoj sednici parlamenta koja je zakazana za utorak.

Ministar spoljnih poslova, karijerni diplomata i bliski Kurcov saradnik Aleksander Šalenberg naslediće kancelarski položaj, dok će se Kurc preseliti u parlament i preuzeti vođenje poslaničkog kluba Austrijske narodne partije (OVP).

Ubrzo nakon Kurca oglasio se čelnik Zelenih i vicekancelar vlade Verner Kogler, koji je na vanrednoj konferenciji za štampu pozdravio Kurcovu odluku da podnese ostavku i najavio da će njegova stranka nastaviti koaliciju sa Austrijskom narodnom partijom (OVP).

Predsednica vodeće opozicione partije SPO Pamela Randi Vagner oštro je reagovala, saopštivši kako bi nastavak te vlade bio ostanak Kurca na vlasti, jer bi delovao kao kancelar iz senke, planirajući povratak.

Zanimljivo je da ovo nije prvi put da zbog koruptivnih skandala pada vlada koju vodi Sebastijan Kurc. U prvom slučaju to je bilo 2019. zbog tzv. afere Ibica, kada su procurili snimci tadašnjeg predsednika Slobodarske stranke (FPO) Hansa Ditriha Štrahea kako navodnoj nećaki ruskog biznismena Igora Makarova obećava brojne državne poslove u zamenu za finansiranje izborne kampanje. Ta afera dovela je do ozbiljnih potresa i pada vlade.

Sada, dve godine kasnije, pod istragom je Kurc. Tužilaštvo sumnjiči Kurca da je državni novac ministarstva finansija upotrebljen u koruptivnom poslu kako bi se u tabloidnim novinama obezbedilo pozitivno izveštavanje o njemu i njegovoj partiji.

Aktuelnu vladu Austrije čini koalicija OVP i Zelenih, koja počiva na podršci 97 od 183 poslanika, koliko ima parlament. U slučaju da se Zeleni ipak povuku iz konzervativno-zelene vlade, postoji nekoliko opcija za sastav nove većine.

Prvo, nije isključena mogućnost da OVP nastavi da vodi manjinsku vladu ili da pozove u pomoć FPO. Druga opcija je da se sa Zelenima udruže tri opozicione stranke, i to socijaldemokrate SPO, liberalni NEOS i krajnje desni FPO. Te tri partije zajedno sa Zelenima imale bi 111 poslanika: Zeleni - 26, SPO - 40, NEOS - 15 i FPO - 30. Pojedinačno najjača stranka je OVP, sa 71 mestom. Treća kombinacija je manjinska vlada Zelenih, SPO i NEOS uz podršku FPO. Četvrta solucija je da predsednik države Aleksander van der Belen imenuje tehnokratsku vladu do sledećih parlamentarnih izbora. To je bio slučaj 2019. Poslednja opcija, i najmanje verovatna, jeste raspisivanje prevremenih parlamentarnih izbora zato što ona najmanje odgovara opozicionim partijama i Zelenima.

OVP se nalazi pred ozbiljnim izazovom, nezavisno od toga kako će se završiti ova afera. Ako stranka ostane uz Kurca, preti joj prekor javnosti i gubitak podrške birača, koji će se sigurno odraziti u izbornom rezultatu na vanrednim ili redovnim izborima. Ako se ipak odluče da ga žrtvuju zarad spasavanja koalicije, unutrašnji sukobi su neizbežni, jer je teško poverovati da će se ambiciozni Kurc tako lako predati.