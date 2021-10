VLADIMIR ĐUKANOVIĆ: Odgovornost?

Više ne tvrdi Vladimir Ðukanović, tamo neki blesavi advokat i političar u pokušaju, da su dokazi na osnovu kojih su podignute optužnice u postupcima „Jovanjica 1“ i „Jovanjica 2“ protivno zakonu prikupljani, da su fingirani i štelovani. To sada zvanično potvrđuje MUP RS, odnosno Tomislav Radovanović kao načelnik Službe za specijalne i istražne metode. Potvrđuje i ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin, potvrđuju premijer Ana Brnabić i predsednik države Aleksandar Vučić.

Blesavi advokat i političar u pokušaju Vladimir Ðukanović, taj bahati bizon i neznalica, to tvrdi punih godinu i po dana, tačnije otkad je ušao u predmet kao advokat. Malo ko mu je verovao, čak je smatran za ludog čoveka, osobu iz koje Vučić progovara... Nema veze, nikom ne zameram. Ipak, zahtevam odgovornost.

Odgovornost za sva ova nedela koja su kao suštinsku pozadinu imala uklanjanje sa scene, neki sumnjaju i fizičko uklanjanje, brata predsednika države Andreja Vučića. Odgovornost zahteva kompletna javnost, jer ako ovo prođe nekažnjeno, onda će ovo biti jasan signal svakome da je sasvim normalno da šteluješ dokaze, da podrivaš državu, sistem, da svako može da bude uhapšen samo ako neko u vas uperi prst i da vam dodatno organizuje medijsku satanizaciju.

Jasno je kao dan, ovakvu monstruoznu operaciju nije moguće spremiti od momenta kada ste Koluviju zaustavili na auto-putu. Ona je temeljito bila spremana, spremani su i filovani mediji, pravosuđe, pažljivo su birani pripadnici MUP koji će sve to da odrade, ciljano je odabrana meta Andrej Vučić.

Znači, sve je spremano unapred, ostala je samo egzekucija gde nisu računali na jedan bitan faktor - nečiju čast. Koluvijino nepristajanje da im bude poslednja puzla u njihovoj slagalici, jer Božjom voljom nije hteo da prihvati da kaže da zasade radi za Andreja Vučića kako su mu pripadnici MUP sugerisali. Da je to rekao, tužilac bi izdao nalog za hapšenje Andreja Vučića i u državi bi nastao haos.

Za dve krupne afere imamo ozbiljne potvrde od strane ljudi u vrhu države i u samom MUP. Prisluškivanje predsednika države kao plan A i „Jovanjica“ kao plan B. Verovatno se i za treću čekaju potvrde, a tiče se kontrole nad onim što su Belivuk i društvo činili. Svuda imamo iste aktere, što jasno ukazuje na to da smo imali ozbiljnu paralelnu strukturu u državi koja je spremala u najmanju ruku prevrat. Svi moraju da budu pohapšeni, bez milosti.

Obrnuto, šalje se signal da nemamo državu. Kao neko ko je bio na merama i prisluškivan, imam pravo da zahtevam odgovornost za one koji su me stavili na mere bez ikakvog razloga. Jasno je meni da su preko mog telefona suštinski pratili kretanje Aleksandra Vučića, a verujem i Andreja, te da sam zato bio predmet njihovog interesovanja. Međutim, to je krivično delo, a za krivično delo se odgovara.

E, ja tražim da zlikovci koji su to činili, koji su bez trunke stida stavljali na mere predsednika države, da odgovaraju. Ne smeju da se izvuku. Od bivšeg resornog ministra, svih u njegovom kabinetu, pa do onih koji su pristajali na taj kriminal. Sa ovim nema igre i nema milost. Na kraju, želim da se izvinim tobožnjim velikim intelektualcima i samozvanim nezavisnim novinarima istraživačima, što vas je jedan bizon, neznalica, Vučićev trbuhozborac doveo do toga da kompletna javnost vidi koliki ste lažovi. Vi tek zaslužujete posebno da budete prozvani za odgovornost za sve laži koje ste izneli.