FAMOZNO SVETISLAV BASARA: Nož u dupe

Nakon što smo u prekjučerašnjem Famoznom razmotrili zašto nas Englezi mrze, bio sam naumio da u našoj današnjoj kolumni istražimo zašto mi toliko volimo Ruse, ali čim sam na naslovnoj strani Kurira ugledao Breaking News - „Nož u leđa, Dačićev poslanik Toma Fila poziva na rušenje vlasti“ - pisanije o geopolitici srpskih emocija odložio sam za sledeći broj, čvrsto rešen da istražim slučaj, da vidim u kom grmu leži zec, šta je tu meritum stvari. I tako to.

Da je bilo ko drugi - ne samo neko od rušilačkih usual suspectsa - pozivao na rušenje vlasti, to ne bi zavredelo ni rečenicu u Famoznom, kamoli celu kolumnu, budući, međutim, da je na rušenje pozivao Toma Fila, nadaleko poznat po pozivima na očuvanje (svake) vlasti, a ne na njihovo rušenje, shvatio sam da je u pitanju presedan koji zaslužuje da se odam istraživačkom novinarstvu.

I evo do kakvih sam saznanja došao. Toma je, zajedno sa Vesnom Rakić Vodinelić - u daljem tekstu VRV - gostovao u nekom televizoru i tom zgodom joj rekao sledeće: „Izađite na izbore i srušite GA (znate koga). Mi, socijalisti, svakako ćemo dobiti 11-12 odsto, bićemo i u Vladi s vama ako treba“.

Nemam dokaze, ali s velikom izvesnošću tvrdim da je Tomina izjava u svim čaršijama i mahalama momentalno proizvela trostruki amok. Najpre u opozicionim mutlacima - gde su sigurno pali predlozi da se Toma kandiduje za predsedničkog kandidata opozicije - potom u vladajućim mutlacima, koji ionako na svaki neautorizovani pomen „GA“ padaju u amok i, naposletku, u Dačićevom mutlaku.

Ni za ovo nemam dokaze, ali (takođe sa velikom izvesnošću) pretpostavljam da se Dačić, čuvši šta je Toma rekao, momentalno usrao od straha i da mu se na bijelo lice navukao izraz sličan onom kad mu je pinkuša pokazala mindžu.

Dačić, naime, dobro zna da se Toma zajebava i uvaljuje dubare, ali jebeš ti to. Nije to problem, problem je da li to zna - i da li uopšte hoće da zna - Visoko Mesto, koje vrlo dobro zna da bi Dačić, ako se ukaže prilika (i ako je sigurica), očaš posla okrenuo ćurak naopako i uortačio se sa bilo kim ko prigrabi vlast. Za sada Ivica ovako računa. Bolje 11-12 odsto u Vučićevoj ruci nego 11-12 odsto na opozicionoj grani.

I da vam uncle Bas nešto kaže. Dačićeva računica je dobra. Zasad, naravno. Ali jbg, sve je na svetu zasad, a opštepoznato je da privremeno najduže traje. No, dobro. Mora da je Dačić odahnuo kad se iz štampe obavestio da Visoko Mesto zna da je u pitanju dubara i zajebancija, tj. da zna Tomu.

Visoki je izjavio nešto u stilu „svaka partija ima pravo da se udružuje s kim god hoće - i gde god vidi interes - ali da su ljudi koji glasaju za SPS dobri ljudi, dobri domaćini, koji znaju šta je potrebno Srbiji, a Srbiji je potrebno jedinstvo ozbiljnih snaga“. I time aferu stavio ad akta. Konačni rezultat novinarskog istraživanja je sledeći. Toma jeste zabio nož u leđa, ali u njihov donji deo, u narodu poznatiji kao dupe.