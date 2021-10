VLADIMIR ĐUKANOVIĆ: Izbori za AKB

Najiskrenije, sve mi se ogadilo zbog skandaloznih podmetačina tokom dosad najprljavije kampanje za predsednika Advokatske komore Beograda. Posebno zbog činjenice da se moje ime na najbestidniji način zloupotrebljavalo zarad diskreditacije protivnika, bez obzira na činjenicu da lično nisam bio uključen u kampanju, niti sam uopšte agitovao za bilo koju stranu. Do kraja da budem precizan, za same izbore sam bio apsolutno nezainteresovan, a jedina moja veza sa istima bila je što sam izašao da glasam i stajao u redu više od sat i po sa ostalim kolegama da bih iskoristio svoje pravo. Glasao sam više zbog pojedinih kolega koji su me zamolili za glas, a pošto ih poznajem još sa studija i pošto im je stalo da ostvare dobar rezultat, glasao sam više njima da učinim. Bili su na raznim listama, tako da sam glasao prilično mešovito.

No krenimo redom.

Najpre me je struja okupljena oko Zdenka Tomanovića, a to je suštinski bila struja okupljena oko stranke Vuka Jeremića, tokom čitave kampanje po advokatskim Vajber grupama provlačila kako sam stao iza liste koju je predvodio Momčilo Bulatović. Valjda su tako hteli da stave do znanja da je Bulatovićeva lista režimska, a Zdenkova je, bože moj, svetionik demokratije koji će izvući advokaturu iz režimskih kandži. Tako sam se, niti luk jeo, niti luk mirisao, ničim izazvan našao u nebranom grožđu da objašnjavam kolegama da nemam veze ni sa jednom strujom i da sam za same izbore prilično nezainteresovan.

Naravno, dugo sam razmišljao zašto to neko radi i ima li smisla da kolege advokati rade takve stvari svojim kolegama. Neću da trošim reči na prethodnu kampanju, koju su u medijima pokrenule baš kolege okupljene oko Zdenka Tomanovića, da budem izbačen iz AKB, jer sam navodno prekršio nekakav kodeks zato što sam uradio intervju s Predragom Koluvijom. Naravno, jasno je njima od starta bilo da nisam prekršio nikakav kodeks, ali je taj vid pritiska i kampanje protiv mene zapravo bila njihova kampanja da pobede na izborima.

Izbori su završeni, ali poražena strana očigledno to nije mogla stoički da podnese. Umesto čestitke, oni su izvređali pobednike i, da sve bude još gore, optužili su vladajuću stranku da je namestila izbore i da je sada AKB politizovana. Čekajte, da li ste tokom izborne kampanje čuli makar za jednog kolegu advokata, člana SNS, koji je agitovao za bilo kog od kandidata? Naravno da niste.

Međutim, istaknuti članovi Narodne stranke Vuka Jeremića su veoma bili aktivni u kampanji za Zdenka Tomanovića, za koga su, uzgred, glasali i pojedini članovi SNS, koliko čujem. Izvinite, a ko je onda pokušao da uvuče politiku u AKB? Dokle više taj sistem da lopovi viču „držite lopova“?

Na kraju, čestitam pobedniku, a čestitam i poraženima. Veliki je bio odziv i to je znak da onaj ko je pobedio ima jak legitimitet, a da poraženi nisu slabi. Svi zajedno valjda će raditi za dobrobit advokature. Što se mene tiče, uvažene kolege, poslednji put pišem - ne zanima me politika u profesionalnom poslu! Ne zanima me da stajem uz neku struju, ne učestvujem aktivno na komorskim izborima, osim što glasam, a jedino što me zanima je da radim i da pošteno živim od svog rada.

Svako dobro od Gospoda svima vam želim!