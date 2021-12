VLADIMIR ĐUKANOVIĆ: Lažna dilema za referendumsku atmosferu

Usled nedostatka bilo kakve racionalne ideje, o programu da ne govorim, jedina nada koja je preostala srpskoj opoziciji je da se tema izmisli kako bi se stvorila lažna dilema kroz koju bi se kasnije predizborni ambijent pretvorio u referendumsku atmosferu. To se inače upravo čini i to sa izmišljenom pričom vezanom za potencijalnu mogućnost da velika multinacionalna rudarska kompanija „Rio tinto“ dobije dozvolu za eksploataciju litijuma u dolini Jadra.

Koliko god se bilo ko iz vlasti potrudio da objasni kako je „Rio tinto“ izuzetno daleko od bilo kakve mogućnosti da dobije dozvolu za eksploataciju litijuma, odnosno da još uvek čak nisu ni aplicirali za tako nešto, te, i kada bi aplicirali, morali bi da prođu bar još 17 teških provera, to se ne čuje u javnosti. Čuju se samo oni koji su inače „Rio tintu“ dali dozvole za istraživanja, a sada vode najglasniju kampanju da tu istu kompaniju oteraju iz Srbije.

Pronađena je izuzetna tema koja mobiliše šire narodne mase, pa čak i one koji su glasači vlasti. Jednostavno, niko ne želi da ima zagađenu životnu sredinu. Kada počnete narodu da saopštavate uznemirujuće vesti kako vlast truje građane i kako ćemo svi biti zatrovani samo ako „Rio tinto“ krene sa radom, a to svakako činite tako što obilato emitujete lažne vesti, posebno putem društvenih mreža, naravno da ćete pridobiti prilično solidnu brojku ljudi koja je, tako izmanipulisana, spremna da podrži tobožnje zaštitnike životne sredine. To je ono na šta se najviše računalo u ovom ekološkom „blickrigu“ koji zamalo nije u potpunosti uspeo. Naravno, on će još trajati, ali ne tako snažnim intenzitetom, posebno sada kada je više nego jasno da bismo politikom onih koji zagovaraju da zatvorimo sve fabrike i elektrane skliznuli kao apsolutnom ambisu.

Ono na čemu će opozicija, posebno ova lažna ekološka opozicija, bazirati svoju kampanju je stvaranje predizbornog ambijenta kao da je referendumski, a ključna tema je izmišljena i putem manipulacije ići će se na priču da, ako glasaš za vlast, ti si za „Rio tinto“ i trovanje naroda, a ako glasaš za lažne ekologe, glasaš za zdravu životnu sredinu. Lažna dilema je „’Rio tinto’ - DA ili NE“. Ono što jeste dužnost svakog racionalnog čoveka je da ukaže javnosti o kakvoj se manipulaciji radi i da tokom izborne kampanje nikako ljudi ne nasedaju na tu svinjariju, već da sagledavaju ponuđene programe.

Znači, da rezimiramo, izborna kampanja nije i ne sme da bude pretvorena u referendum, posebno ne na temi koja je izmišljena. Ta kampanja može samo da bude referendum u sagledavanju ko je šta uradio i ko ima kakav program. U toj situaciji, više je nego očigledno, opozicija, da li tajkunska ili lažno ekološka, nema šta da traži. Kako god, vladajuća stranka mora da uloži ogroman napor kako bi upravo pozitivna kampanja postala dominantna. Ukoliko u tome uspe, može mirno da dočeka izbore. U protivnom, sve što su uradili pašće u vodu, a prevagu će odneti oni koji su svoju kampanju bazirali na lažnom pitanju i izmišljenoj temi. Samo po sebi, to je za Srbiju izuzetno loš scenario, jer što se grbo rodi, vrijeme ne ispravi.