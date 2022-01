VLADIMIR ĐUKANOVIĆ: Malta voli Sautempton

Malta, divna ostrvska državica usred Sredozemnog mora, puna istorije i bogatih pojedinaca, dobila je i vlasnika premijerligaša. I to ne bilo kakvog, već nekog ko je naše gore list, iz srca Šumadije. Jedino što su mu druge destinacije i države, izgleda, nešto milije od sopstvene, u kojoj voli da posluje, čak i da kreira političku scenu, samo što ne voli da plati porez. Iz Srbije samo voli da izvlači profit i da našim parama kao državljanin Malte i Švajcarske kupuje engleske fudbalske klubove. Malta, izgleda, srcem i dušom navija za Sautempton.

Nije mogao Dragan Šolak da podnese to što je srpski Telekom kupio prava za Premijer ligu. Shvativši da će njegovom Sport klubu otići do vraga gledanost, odlučio se za malu osvetu. Kupio je Sautempton očito da bi zabranio Telekomu da prenosi Sautemptonove utakmice. Ni po jada. Inače sam veliki navijač Vest Hema, a nisam siguran koliko u Srbiji ima navijača Sautemptona. Zasad su najpoznatiji sautemptonovci Šolak, Ðilas i, verujem, Sloba Georgiev. Inače, s obzirom na višedecenijsko posrtanje tog kluba, koji jeste nekada bio velikan engleskog fudbala, krajnje je nejasan motiv ove kupovine, osim ako nije namera da se kroz naduvavanje transfera pere novac. No, sve je to manje bitno od činjenice o kakvoj se ogavnoj bahatosti radi. Znači, čovek koji je strani državljanin iz Srbije izvlači enorman profit, jer za svoj medijski koncern ne plaća ama baš ni dinara s obzirom na to da mu televizije nisu registrovane u Srbiji, i našim parama kupuje engleskog premijerligaša. Znači, bez blama se isprsi za 100 i kusur miliona funti, smejući nam se u lice zbog činjenice da je odavde izvukao enorman profit za koji ni dinara poreza platio nije. Na sve to, bez trunke sramote nam odavno pokušava da kreira političku scenu tako što sarađuje sa svojim sabratom u poslu koji glumi političara i daje mu neverovatnu medijsku podršku, dok uposlenici iz firme njegovog sabrata, koju je nazvao političkom strankom, mesecima unazad idu i bljuju vatru po Telekomu i državi Srbiji.

Kakva bahatost i kakva bestidnost!

Poštovani građani Srbije, ako su ovako bahati dok su opozicija, možete samo da zamislite na šta bi Srbija ličila da se kojim slučajem dokopaju vlasti? Srbija bi bila pretvorena u Junajted grupu. Konstantno se lansira iz medija te grupacije kako u Srbiji vlada diktatura. O kakvoj diktaturi govorimo kad mogu svaki dan da govore kako je ovde diktatura i da pri tom za to što rade i otimaju novac građana Srbije ne plate ni dinar poreza?

Na sve to, vlasnici su kablovskog distributera koji rad tih televizija finansira od novca kojim građani Srbije plaćaju mesečnu pretplatu tom distributeru, što je takođe kršenje zakona. Ukoliko hoćete da ih tužite za nešto što su protiv vas emitovali, ne možete to da uradite, jer nisu registrovani u Srbiji, tako da mogu koliko god žele da vas blate. Namerno posluju u gubicima, čime izbegavaju sve moguće obaveze. Jednom rečju, sprovode medijski banditizam i na sve to nam se smeju u lice tako što bahato našim parama kupuju Sautempton. Evo im predlog, neka stave Mariniku kao čirlidersicu. Kada je bal, neka je maskenbal.

Na Malti svi srećni i navijaju za Sautempton.