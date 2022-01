REDAKCIJA KURIRA: Mlađan Đordević - Bela pudlica, ne beli medved

Srpska politička scena je smešna kao Diznilend... ali samo na prvi pogled. Dubinska analiza dokazuje da je od zabavnog parka mnog smešnija. Šta je, recimo, Miki Maus naspram Mlađana Đorđevića?! Udovica ispod tužne vrbe! Đorđević je - inspirisan valjda onim aforizmom Jeržija Leca da svako ima pravo da se kreće i da bude kreten - osnovao i vodi Pokret Oslobođenje. I ranije smo imali stranke čije članstvo može da stane u jedan kombi, ali Mlađan je otišao korak dalje. Odnosno niže: njegov pokret je jednočlan. Tako je moralo biti, jer sa Mlađanom Đorđevićem niko nije hteo da se (u)druži, ali da se Vlasi ne dosete, odnosno Turci, smislio je ovo pravilo:

"Nemoguće je dobiti člansku kartu naše organizacije. Umesto toga, rad pokreta za zasniva na principu jataka i hajdučkih družina... U nekim mestima postoji više jataka i više hajdučkih družina."

Jataci hajduci! A jedna akcija se zove Da ustanemo na Dahije! (veliko slovo kod dahija, inače nepismeno, smislio je Mlađan). Živimo u vreme napretka nauke na svim poljima, a najevidentniji su visoki dometi medicine. Nekada su oni koji umisle da su Napoleoni lečeni elektrošokovima, a danas je sve mnogo humanije: umisliš da si Karađorđe, a oni ti prepišu šetnju po Kalemegdanu. „Idi", kažu, „nađi Kučuk Aliju!" Čak im dozvoljavaju i da putuju.

Mlađan Đorđević tako, malo-malo, pa odleti u hladnije krajeve, u Rusiju. Sanja: Putin, kao, pošao na posao, i sretne Mlađana. „Ko je onaj ćelavi molodec, nešto mi je poznat?", pita ruski predsednik sekretara, a on mu kaže da je to onaj Mlađan što mu stalno izjavljuje ljubav. I kaže Putin: „Hodi k meni, Mlađo!", pa naš junak ustrepti i pruži ruku... ali nekako ispadne da to nije ruka nego bela šapica. U snu se Mlađan pretvori u pudlicu koja naskače na Putinovu nogu i počne da se trlja... pa mu se desi ono što mu se dešavalo kad je kao dečak sanjao nastavnicu likovnog.

Dešava se da mu neke druge stvari skrenu misli sa tog grešnog zadovoljstva, ali mu beli medved iz amblema Pokreta Oslobođenje, vrati osmeh na lice, i miris kvalitetnog štofa u nozdrve.

„Kakva razlika!", konstatuje s divljenjem Mlađan Đorđević, kad uporedi Putinov lister sa Đilasovim farmerkama.

Jer, do pre neku godinu, glavnu ulogu u njegovom životu igrao je Dragan Đilas. Davne 1995. godine uzeo ga je za suvlasnika firme „MD Internešnal" u Češkoj, a 2001. Đorđević je kumu poslužio kao paravan pri osnivanju Dajrekt medije: "Ja sam bio u 'BBDO' (marketinška firma - prim. Kurira) i ne možete da budete u isto vreme vlasnik kompanije koja se bavi medijima. Dogovorio sam se sa Mlađanom Đorđevićem da on bude osnivač firme", rekao je svojevremeno Đilas za KRIK.

I ima još: kad je Đilas bio direktor Narodne kancelarije predsednika Republike (od 2004. do 2007. godine) Mlađa mu je bio zamenik... Uostalom, sve to junak ove priče i sam navodi u svojoj biografiji, osim da je bio Đilasov zamenik i kad je ovaj bio ministar za investicioni plan. Ko zna zašto ovo prećutkuje? Možda zato što je velikim parama onda upravljalo ministarstvo... Ima toga još prećutanog, recimo veze Oslobođenja sa ospkurnim ruskim „analitičarima obaveštajnih službi", ali za jednočlani pokret, odnosno Mlađana Đorđeviča, i ovo je mnogo. „Do svidanija, molodec, do svidanija!", reče mu Putin otresajući nogavicu.