VLADIMIR ĐUKANOVIĆ: Nešto novo

Strašna je povika, pa slobodno možemo reći prava hajka, dignuta na mlade ljude koji su prošli Akademiju mladih u Srpskoj naprednoj stranci. Svakako, jednim delom su i sami krivi, jer na početku svako od nas greši, pa se neiskustvom namesti protivniku da ga zbog nekog gafa čereči.

No, bez obzira na to, a svakako da bi trebalo uvek da imamo razumevanje za one koji tek uđu u političku arenu, jer najčešće niko od onih koji mlade ljude u politici napada ne želi da pogleda sebe kakav je bio kad je tek zakoračio u svet ozbiljne politike, ti napadi su uglavnom takve prirode da se sve svodi na lično i na najodvratniji primitivizam.

Ipak, mene kao uveliko veterana u politici hrabri činjenica da su naši mladi kadrovi spremni da se nose s tim pritiscima i da se bore. Ono što se zove tzv. brušenje i dobijanje finalnog proizvoda koji ćemo jednog dana nazvati kvalitetnim političkim kadrom doći će s vremenom kroz borbu i sticanje iskustva.

Elem, Srpska napredna stranka je odlučila da ponudi građanima nešto novo. Nove ljude, potpuno nova lica i, što je najbitnije, mi s njima radimo. Neretko nam se konkurencija podsmeva zato što imamo našu Akademiju. Međutim, ne postoji ozbiljna politička stranka u svetu a da nema svoju političku školu. Samo se neozbiljni ljudi tome podsmevaju, najčešće jer su i sami neznalice, a dobrim delom i zbog ljubomore, jer se oni nisu setili nešto slično da naprave.

Setite se da je naša konkurencija uvek govorila da su mladi budućnost i da se mora pružiti šansa mladima. Oprostite, kao neko ko uvek poštuje ljude koji su ostavili neki trag iza sebe i kao neko ko generalno poštuje protivnike, ali nećete mi valjda reći da je budućnost za Beograd čovek koji je ušao u svoju devetu deceniju? Pa gde su vam ti mladi kojima želite da pružite šansu?

U odnosu na konkurenciju, mi školujemo mlade ljude, dajemo im šansu i kandidujemo ih na listama, potpuno neopterećeni time da li će negde u nastupima nešto pogrešiti. Inače, ukoliko bismo gledali kakav je ko bio na svom početku, verovatno bismo se držali za stomak od smeha. Međutim, tada nije bilo društvenih mreža i mnogo toga je ostalo, nažalost, nezabeleženo. Zato su danas mladi pod apsolutnom baražnom vatrom, jer posle svakog nastupa naći će se neko ko će im iseći neki segment iz emisije ili izvaditi iz konteksta i namontirati nešto što bi ih diskreditovalo i takav klip će širiti po Tviteru ili Fejsbuku. Ono što je moj savet svim mladim ljudima koji ulaze u politiku je da se na te gluposti uopšte ne osvrću. Svaki vid diskreditacije može samo da jača i da vas tera da budete još bolji i borbeniji, ujedno i da dodatno učvrstite političke stavove koje zastupate, jer suština u diskreditovanju svodi se na to da protivnik to radi prema onom ko vredi.

Otuda, kao zaključak se samo nameće, na narednim izborima jedino Srpska napredna stranka pruža istinsku šansu mladim kadrovima i uvodi potpuno nova lica na političku scenu. Obrazovane mlade ljude koji su spremni da se usavršavaju, koji imaju čvrsta politička uverenja i koji su spremni da se bore.