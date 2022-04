VLADIMIR ĐUKANOVIĆ: Sadržina u politici

Politika nije sagledavanje birača kao stada ovaca i mešanje baba i žaba. Politika mora da ima formiran princip, odnosno suštinu za šta se zalažete. Tek tada je dozvoljeno da ljudi različitih ideoloških profila pristupe tom principu i da se za njega zalažu. To je učinila Srpska napredna stranka i vrlo uspešno već godinama na takvoj politici uspeva da pobeđuje.

Sa druge strane, apsolutno je nedopustivo zbrajati babe i žabe samo da bi nekog pobedio, jer time činiš prevaru prema biračima. Dakle, ovo što se potencijalno događa na nivou Beograda je najgori skandal. Da li zaista neko smatra da je glasač Zavetnika ujedno glasao i za Dobricu Veselinovića, Biljanu Stojković i Radomira Lazovića, odnosno da se u Beogradu slobodno održava festival Mirdita ili mnoge druge brojne antisrpske manifestacije?

Da li je glasač DSS i Miloša Jovanovića glasao za Mariniku Tepić i za politiku da su Srbi genocidan narod? Da li je birač Dveri glasao ruženje Srpske pravoslavne crkve i skrnavljenje spomenika upokojenom patrijarhu Pavlu? Obrnuto, da li je birač Biljane Stojković i koalicije Moramo glasao za „naciste i ekstremne desničare“, kako su ih nazivali pre izbora?

Sve ovo pitam, jer neko tvrdi da je pobednik i da su sada svi odjednom opozicija. Do juče Ðilas je tvrdio kako je samo on opozicija, a da su desničari udbaši koje je režim formirao. O sramnom ponašanju Ivice Dačića i SPS neću da trošim reči.

Kako god, lično sam nezainteresovan da li ćemo ostati na vlasti ili nećemo. Ne smeta mi da budemo opozicija neko vreme takvoj skarednoj vlasti skrpljenoj sa koca i konopca, kao što mi ne smeta ni da idemo na nove izbore, pa da izmerimo legitimitet. Samo, smeta mi da nikakav princip ne postoji i da očito svako može sa svakim da pravi dilove, jer mu je zadnjica zinula za fotelju. To je sklapanje krajnje neprincipijelne koalicije koja nema ama baš nikakvu politiku, osim da se Ðilas domogne vlasti u Beogradu i gradskih para.

Ponosan sam što je naša kampanja bila čista kao suza. Nismo nikom odgovarali, pokazivali smo šta smo uradili i šta ćemo uraditi. Interesovali su nas planovi, program i nismo želeli da prosipamo šuplju demagogiju kako bismo se bilo kome dodvoravali, a realno smo mogli. Mogli smo da se kunemo u „majku Rusiju“, da se ponašamo neodgovorno, da se kunemo u Putina i savez sa Rusijom i Belorusijom... Sve smo to mogli, samo to je nešto što je neodgovorno. To je put ka uništenju Srbije.

Izbori su održani, narod je rekao šta je imao i svakako mi tu poruku jako lepo razumemo. No, nemamo nameru nikom da se dodvoravamo. Radićemo još više i pokazivati da, samo ako slediš određene principe, možeš da dođeš do rezultata. Baš onako kako je to Aleksandar Vučić učinio i osvojio dodatnih 240.000 glasova. Draže mi je i da izbore izgubimo, ali da ostane neka zaostavština iza nas koja će nas nekada u budućnosti kvalifikovati da narod kaže - ej, oni naprednjaci i onaj Vučić su bili odgovorni i zemlja je tada bila na dobrom putu.

Otuda, dragi moji naprednjaci, glavu gore, jer posle toliko godina vlasti mi smo ponovo pobedili i to više nego ubedljivo. Oni koji politiku doživljavaju kao puko zbrajanje baba i žaba nemaju budućnost. Budućnost je pred onima koji rade i koji se ne dodvoravaju.

Živi bili.