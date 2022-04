FAMOZNO SVETISLAV BASARA: Klipovi i foto-montaže

Prekjuče su u Srbiji i srpskim zemljama jedan video-klip i jedna foto-montaža postali viralni. Na klipu - usnimljenom u DSS-ovom mutlaku - vidi se Novokoštunica, „sorbonski đak“ Jovanović kako u društvu karaahbaba i pobočnika, u dertu i karasevdahu proslavlja izborni rezultat iz glasa pevajući četničke pesme.

Pogledah klip i ustanovih da mi nekako nije kompletan, da tu nešto nedostaje. Tek u neko doba dokonah da bi klip bio mnogo upečatljiviji da su se u njemu pojavili srpska majka Ražnatovićka i Bećković - koje predsednici DSS-a prenose s kolena na koleno - pa da Cecilija pozdravi „našeg budućeg premijera“, a da Matvej i Jovanović pred njom otcupkaju kozaračko kolo s prstima uturenim u bratska dupeta.

Ne treba imati nikakvih nedoumica da Jovanović pikira na premijerstvo - smatra da je to njegovo feudalno pravo - a kakve smo kurate sreće, lako se može dogoditi da posle Koštunice fasujemo i njegovog klona. Koliko vidim, Jovanović već u Visokom Pravcu šalje signale spremnosti za koalicionu saradnju. Achtung, Visoki. Ko sa DSS-om tikve sadi, pre ili kasnije dobije metak u leđa.

Šta tek reći o neuporedivo vedrijoj foto-montaži, na kojoj je nasmejani Ivica Dačić izboražen na sprženoj zemlji, u ambijentu ruševina koje se puše, uz legendu: „Svet posle globalnog atomskog rata“. E sad, kako globalne stvari stoje, nije isključeno da bi fotomontažna insinuacija uskoro mogla biti proverena na delu. Lično tipujem da bi Dačić preživeo i atomski udar. Pitanje je - čemu? Ne bi imao s kim da napravi koaliciju, vladu ne bi mogao formirati sam, a čovek bez funkcije nije ništa, što reko Ivičin pokojni partijski drug S. V. Tempo.

U međuvremenu je na histeričnoj političkoj sceni došlo do preokreta - ne, nažalost, onog Čedinog - ali preokretu se u zube ne gleda. Na osnovu, naime, prolongiranog prebrojavanaje velekasabskih glasova, ispalo je da bi takozvana opozicija ipak mogla da formira gradsku vlast.

Kakva lepa vest za Vladetu Jankovića. Opet će biti prilike za zapandrčavanje white tiea, upriličavanje svetosavskih balova i vatanje u kolo srpskih sestara.

No, dobro. Dosta je bilo ćeranja komendije. Da mi pređemo na stvar. Opoziciona neradnička teza da je Vučić tirjanin pada u vodu pred činjenicom da taj svemoćni tirjanin, koji po svemu sudeći gubi Beograd i danonoćno seče uši i krpi dupe da bi uz pomoć manjina - pa čak i uz rizik da izgubi glavu stupajući u koaliciju sa DSS-om - nekako kunatorio vladu.

Teza da se opšti nivo civilizovanosti srpskog društva drastično srozao u poslednjih deset godina s početka pije vodu, ali prestaje da je pije čim se suočimo sa činjenicom da se i opozicija - a da je niko na to nije primoravao - srozala na isti taj nivo, doduše s „ljudskim likom“. Last but not least - što bi reko Vladeta - nipošto ne treba gubiti iz vida da je proces povratak srpskog društva na četnička podešavanja započeo Vladetin karahbab Koštunica. Kako stvari stoje, neće ga završiti Vučić, nego Jovanović.