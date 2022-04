VLADIMIR ĐUKANOVIĆ: Nebitna u svoja četiri zida

Pročitah pre neki dan nešto što liči na koliko-toliko pismeni tekst izvesne Milene Bogavac za tzv. novine Danas. Za dotičnu, bogu hvala, nikad nisam čuo, još manje sa istom prozborio makar jednu reč u životu, ali čitajući njen jedva pismeni tekst, zaključio sam da je ona očito moj obožavalac. Vidim da stalno prati ono što radim i što izjavljujem, pa me čak i analizira, što mi je, priznaću, drago. Na kraju svog pisanija postavila je filozofsko pitanje - ima li za nju nade? Prethodno, zgražavala se zato što sam izjavio da u stanu u kom živim imam ikonu Svete porodice Romanov, što držim Putinovu sliku i zato što se divim ruskoj vojsci. Shvativši da smo skoro pa ista generacija, ona je sama došla do zaključka da nije baš potpuna svinja i potpuni bizon, niti potpuni milenijal-kreten, koji svom narodu u vidu programa nudi otvorenu laž i da se plaši svake vojske, te da ne uživa u prizorima nijedne armije...

Da budem iskren, posle ovako idiotskog zaključka koji je dotična napisala odlučio sam se da nešto saznam o njoj. Veoma to teško ide, jer o dotičnoj niko ništa ne zna. Apsolutni anonimus i nebitna osoba. Ipak, u Šapcu je znaju kao zlu paru, jer je dotična bila nekakav direktor pozorišta. Mnogi govore, mimo svih mogućih zakonskih uslova, jer je imala svega šest meseci upisanih kao radnik u kulturi, a gle čuda, zakon je predviđao minimun pet godina. No to, izgleda, Nebojši Zelenoviću, koji ju je dovukao na to mesto, nije bilo mno go bitno. Za dve godine nelegalnog mandata dotična je pozorište dovela do toga da je i sama zavapila kako je pozorište nebezbedno, što za glumce, što za publiku. Sve bi to bilo u redu da dotična nije stalno tražila novac za sve i svašta, kao i da ga nije nemilice trošila na eksterne honorare i novinarske žirije u kojima su sedeli, gle čuda, novinari Vremena i Danasa.

Elem, odgovoriću dotičnoj gospođi - za vas nema nade. Vaš sistem vrednosti koji ste podržavali i koji još podržavate sastojao se u zatvaranju muzeja i kulturnih ustanova. Sadašnja vlast je sve muzeje koje su vaši zatvorili otvorila. Pozorišta su procvetala i lopovima koji su prali novac kroz određene predstave koje bi imale premijeru i nikad više se ne bi igrale stavljeno je do znanja da više tako novac od države ili neke lokalne samouprave nikada neće dobijati. Možda je moj sistem vrednosti vama neprihvatljiv, sve je to vaše pravo. Ipak, vaša zaostavština je taman takva da iza vas i onih koje ste podržavali nije ostao ni kamen na kamenu. Sistem vrednosti najgoreg uništenja srpske kulture je ono za šta ste se vi zalagali.

To što ste imali potrebu da me uvredite, to takođe više govori o vama. No, čisto da vas obavestim - bizon je životinja koja se svojom snagom bori za svoju slobodu. Napadan od svih mogućih predatora, pa i od ljudi, bizon ipak opstaje kao vrsta. Razlika je u tome što su bizonima otimali teritoriju, a ovi vaši koje podržavate su otimali budućnost građanima Srbije. Kako su predatori, pa i ljudi, želeli da unište bizone, tako ste vi i ovi vaši što ste ih podržavali želeli da uništite svega što ste se dohvatili u Srbiji. Bogu hvala, više za tako nešto nećete imati priliku.

Zato za vas nema nade.