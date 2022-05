FAMOZNO SVETISLAV BASARA: Filozofija Tenkovskih Divizija

Nedelja udarih naslova, tako bismo mogli nazvati ovonedeljni serijal Famoznog. Evo, recimo, jednog naslova, baš onako udarnog, zapandrčenog na sajt Rotopalanke. „Papa tražio sastanak s Putinom - odgovora još nema.“

Našu današnju kolumnu započinjemo pitanjem od 1.000.000.000 sendviča konvertovanih u rublje: zašto nema odgovora i hoće li ga biti? Sumnja mi je veća od nade, „a evo i zašto“, što rekla moja omiljena žutara Blic. Ako je papino pismo uopšte dospelo na Putinov radni astal i ako ga je V. V. uopšte pročitao - što nije sasvim izvesno - Putin će bezbeli pozvati Petruševa i postaviti mu isto pitanje koje je Staljin postavio Ruzveltu i Čerčilu, koji su predlagali da se u razgovore uključi i papa: „A koliko divizija ima taj papa?“

Treba li uopšte reći da papa nije pozvan na Jaltu, što - budući da Katolička crkva u međuvremenu nije stasala u vojnu silu - vrlo verovatno znači da neće biti pozvan ni u Moskvu. Ali nije tenkovska nemaština jedini razlog. Papa Franja je nedavno, doduše biranim rečima, napušio ruskog patrijarha, takozvanog Kirila, zbog toga što je u hrišćanskoj propovedi blagovestio da Ukrajinu, kao nacističku tvorevinu, treba uništiti.

Na stranu što je papa katolik, dakle „nepravoslavan“. Kako ga primitu u kremaljsku audijenciju i time poremetiti uzornu simfoniju crkve i države, koja se u ruskom slučaju bitno razlikuje od simfonije kakvom ju je zamišljao blaženopočivši Amfilohije. Amfilohije je to ovako zamišljao: on odlučuje i vuče konce, a Borat Krivokapić lupeta. U Rusiji je obratno. Putin odlučuje i vuče konce, lupeta Kirilo.

Kamo sreće da je jedini koji poslednjih meseci lupeta u Moskvi. Pre neki dan žutu luping majicu od Kirila je preuzeo šef diplomatije Sergej Lavrov, koji je bagatelisao jevrejstvo Zelenskog - i naučno dokazao njegov nacizam - tvrdnjom da je i Hitler imao jevrejske krvi i da je iz čistog autošovinizma postao nacista. (Abu Ćirjak, reaguj.)

Džaba silne tenkovske divizije kad ne znaš šta radiš, a da u Moskvi ne znaju šta rade - a hoće da to urade odmah, ko božemeprosti pariski šesetosmaši - dokazuje to što ne znaju šta pričaju. Arapski svet - u kome nedavno Rusija takođe nije znala šta radi - ima jednu vrlo poučnu poslovicu, koja glasi: „Gospodar si izgovorene reči, ali rob si one koju ne izgovoriš.“

Lavrovljev luping je naišao na sveopšte zgražavanje u svetu, svetskoj jevrejskoj zajednici, a u Izraelu je izazvao erupciju (vrlo opravdanog) gneva. Ovdašnji petokolonaši, domaći rusofili, bezbeli će reći, a da šta Lavrova boli qwrz za gnev jevrejske zajednice i Izraela. Izrael nema ni približno toliko tenkovskih divizija koliko Matuška, može da priča šta hoće.

Kako se uzme. Izrael, fakat, nema tenkovskih divizija koliko Rusija, ali ima takozvanu Gvozdenu kupolu, sistem protivvazdušne odbrane koji obara sve što leti. Izrael je dosad odbijao da Ukrajini isporuči taj sistem, ali bi u novonastalim okolnostima mogao promeniti mišljenje, pa bi u tom slučaju na nebu nad Ukrajinom bilo žestokog belaja za ruske letelice (svih boja).