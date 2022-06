FAMOZNO SVETISLAV BASARA: Sarapa protiv sotone

Teško Sotoni! Jebo je čvorka. Pitanje je dana kad će mu Sarapa stati na rep. Radujte sja, Srbi. Da su đavolu došli crni dani, obavestih se sabajle jutros nakon što mi neko kroz moj prozor u svet Viber prosledi prošlogodišnji video-snimak jutarnjeg programa TV Pink, u koji je - nakon što je isterao đavola iz opozicije serbske - novopečeni egzorcist Sarapa na informativni razgovor bio priveo, sleva nadesno „sestru Aleksandru, monahinju ruske crkve u celibatu“, ma šta to značilo, i određenog Pastuovića, odranije poznatog organima gonjenja đavola.

Odgledavši/odslušavši prva dva-tri minuta, umalo ne izbrisah video, ali kad čuh sestru Aleksandru kako govori da sekte „ganjaju narod u smislu negativnih iskustva“, puče mi pred očima da je u smislu negativnih iskustva ta emisija must see and must hear.

Krenimo od početka. Sestra Aleksandra, „monahinja ruske crkve“ - koju Pastuović oslovljava sa „mati“ - očigledno nije Ruskinja. Srpski govori bez ruskog akcenta. Problem je što ne zna ni srpski. U stvari, zna ona puno srpskih (i parasrpskih) reči, ali nikako ne uspeva da ih poveže u bilo kakvu gramatički održivu i smislenu celinu.

According to Aleksandra, monahinje su „monahice“, a šta je „pedofiliranje“, to pokušajte da razaberete sami. Pa mi javite ako razaberete. To što ne zna šta govori uopšte ne znači da „sestra“ ne govori, „ko navijena“, što reko naš narod. Pastuović se tek povremeno umeša u razgovor tek da bi sestri dao za pravo, što bi bilo u redu kad bi se znalo u čemu je to u pravu, ne bi čak bilo loše i obratno - da se zna u čemu nije u pravu.

Ali u toj beslovesnoj priči, u tom skrnavljenju jezika - u ime krsta, a protov satanista i sektaša - ne zna se ni časni krst. To je ispod biti i ispod ne biti u pravu. Ispod znati i ne znati. Tu se može naslutiti samo da su se protiv „nas“ (jebo ja nas), tj. Srba, zaverile sve sekte, uključujući i one koje „piju krv, prinose ljudske žrtve i siluju žene“, a u sve to su umešani Dalaj Lama, Evropa, Zapad i ostali usual suspectsi koji bi - da Sarapa u poslednji čas nije prizvao spasioce - uspeli u podmukloj nameri da Srbima oduzmu veru, tradiciju, itd.

Priznajem, grešna mi duša, da sam očekivao da će u raskrinkavanju sekti - a legion im je ime - sestra Aleksandra i brat Pastuović reći neku o po Srbiju najpogubniju, DSS-u, ali uzalud behu sve nade moje. Ni mukajet.

Možete se vi ibretiti do mile volje, ali tvrd vam stojim da je sasvim u redu - da je štaviše preporučljivo gledati - emitovanje programa poput „Zadruge“ i drugih organizovanih javnih jebačina, jer se to uklapa u ekonomiju presazdavanja sveta koja na svetlost dana izvlači sve mrakove.

Emisije poput napred opisane normalno bi morale biti nedopustive, pa i sankcionisane, nevolja je u tome što su neizbežne, nezaustavljive, u izvesnom smislu i debelo zaslužene. Ovako vam to stoji. Ne unose takve emisije konfuziju u narod. Takve emisije nastaju kad je narod nepovratno konfuzan i iskvaren.