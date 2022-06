FAMOZNO SVETISLAV BASARA: Iza je Rusija

Svašta se ovih dana pojavljuje na Viberu, mom prozoru u svet. Samo sat-dva nakon zakasnelog gledanja Sarapine seanse isterivanja đavola i raskrinkavanja antisrpskih sekti, na Viber mi stiže poruka s faksimilom krivične prijave protiv Nenada Čanka.

Videvši da u zaglavlju prijave piše „Osnovno javno tužibapstvo, Novi Sad“, (pogrešno) misleći da je tužibapstvo podnelo prijavu po takozvanoj službenoj dužnosti, uplaših se da je naša politička scena iz histerične faze prešla u psihotičnu. Stvar se, međutim, ubrzo razjasnila. Još uvek smo u zoni komfora histerije. Prijavu je podneo nekakav desničarski pokret poetskog imena - ko da mu je, božemeprosti, kumovao Bećković - „Nema nazad - iza je Srbija“.

Pre nego što pređemo na „meritum stvari“, valja naglasiti da se ime pokreta zajebalo u računu, još kako ima „nazad“. Tek nas čeka napredak u tom pravcu.

Pogledajmo šta piše u prijavi. „Podnosim“ - kaže prijavljivač - „krivičnu prijavu protiv Čanak Nenada iz Novog Sada, bla, bla, bla, jer je dana tog i tog ugrozio sigurnost Putin Vladimira, predsednika Ruske Federacije, jer je dana tog i tog na televizoru tom i tom izjavio da, citiram po sećanju, „ovo“ (rat u Ukrajini, prim. S. B.) „mora završiti porazom Rusije i smrću Putina“.

Pitanje od 1.000.000.000.000 muda sterlinga u drahmama konvertovanih u rublje glasi - zašto je prijava protiv Čanka podneta novosadskom, a ne moskovskom javnom tužibapstvu. Sledi pitanje od nešto manje muda promenjenih na crno u rublje - zašto prijava nije podneta tužibapstvu BiH jer je Čankova izjava data nekom bosanskom televizoru.

Pitanjima nikad kraja, što rekla špica „Utiska nedelje“. Ako je svakome ustavom zagarantovano pravo da konfabulira, halucinira i bulazni, to pravo ne podrazumeva ničiju obavezu da konfabulacijama, halucinacijama i bulažnjenjima širom otvara vrata medija - kao što je to npr. učinio Sarapa sa borcima protiv satanizma - i kao što su to učinili manje-više svi mediji sa konfabulacionom krivičnom prijavom protiv Čanka.

Brzina kojom novosadsko tužibapstvo bude odbacilo konfabulacionu prijavu - pod uslovom da je odbaci - biće pokazatelj sporosti kojom će ova zemlja ići u „nazad“, za koje prijavljivači tvrde da ga nema.

Ako, međutim, malo bolje zavirimo u političku pozadinu, tj. dupe, prijave, videćemo da to i nije toliko prijava koliko dojava (a možda i najava).

Prijavljivači preko novosadskog tužibapstva - i pojačala opozicionih medija - šalju poruku Putin Vladimiru koja kaže: „Vidite li, baćuška Putine, koliko mi brinemo za vašu sigurnost. Naše je bilo da podnesemo prijavu, a vi ako nas se setite za dan KGB, setićete se, ako ne, nikom ništa“. Sledi spisak zajeba u računu. Prvi se u računu zajebao prvooštećeni Putin. Trebalo je da udari na Srbiju, a ne na Ukrajinu. Dosad bi malo ko u Srbiji govorio srpski. A ime pokreta se, kad bolje razmislim, dvaput zajebalo u računu. Em ima nazad, em iza nije Srbija, nego Rusija.