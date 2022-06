VLADIMIR ĐUKANOVIĆ: Manjak inventivnosti

Gotovo uvek kada se osete ugroženim, posebno ako im sudski postupci ne idu u onom pravcu koji su njihovi medijski mozgovi osmislili kroz pritisak na pravosuđe, tajkunski mediji N1 i Nova S pokreću lavinu besmislenih tekstova, bez ikakvog smisla i utemeljenja u zdravom razumu, ali sve sa ciljem da zatrpaju javnost i da ispiraju mozak lažnim informacijama ne bi li sudije i tužioce uplašili i vratili ih na kolosek koji je prvobitno zamišljen kod kreatora određenih afera.

Da sve bude komičnije, u tome im uvek, kroz tobožnje stručne analize i gostovanja u nameštenim emisijama, pomažu jedni te isti ljudi, željni pažnje i bitnosti. To su najpre lažni novinari Vuk Cvijić i Stevan Dojčinović, ponekad se tu nađe i onaj nesrećni Georgiev. To su kao fol analitičari crne hronike. Od advokata, tu su Božo Prelević i Borivoje Borović, koji se, valjda dokoni i besposličari, bave isključivo predmetima u kojima nisu angažovani, što nije baš u skladu sa advokatskom etikom jer nema ništa bestidnije nego komentarisati predmete u kojima niste branilac i o kojima ama baš ništa nemate pojma, već po zadatku lupetate i lažete izmišljajući teorije po principu što je babi milo, to joj se i snilo.

Od sudija, tu je redovno Miodrag Majić, za koga se mnogi pitaju kada stigne, od tolikog slikanja i nastupa, da uopšte sudi i koji uvek lamentira nad tužnom sudbinom pravosuđa, čiji je i sam deo i gde je baš on dao nemerljiv doprinos ovako katastrofalnom stanju u našem pravosuđu.

Svaki put, tako ukrug, jedni te isti nameću nam njihove teorije i medijski nas terorišu gomilom idiotluka koje iznose, a koje pas maslom ne bi mogao da pojede. Prosto, začudi se čovek kako nekad ne pronađu nekog drugog, jer ovi su dodijali i bogu i narodu. Možda da ukinemo sudove, pa ovoj ekipi da dozvolimo da presuđuje, jer šta sve oni sebi daju za pravo u tim emisijama, ostaje nam samo još da pomislimo kako će u svim predmetima koje komentarišu i presuđivati.

Vrlo je zanimljivo da su svi njihovi „stručni komentari“ isključivo usmereni ka tome da odbrane svakog ko je protiv Aleksandra Vučića, bio to Veljko Belivuk, čiji im je iskaz pred tužiocem veoma relevantan, do Nebojše Stefanovića, koji im je sada sve uradio da „Jovanjica“ bude zakonita. Bila bi i Dijana Hrkalović, kao što je inače i bila predviđena da bude njihov novi junak, samo da je htela da pljune po Vučiću. Ovako, njene izjave su nevažne, nebitne, nisu validne... Bitno je da Belivukove jesu.

No, kako god, meni je ova ekipa opskurnih njuški zabavna i uživam kada mene pljuju. Posebno sam radostan što sam im trn u oku i što me takvi napadaju, jer u stručnom pogledu mi ne mogu ništa, kao ni u svakom drugom, a to što me mrze i što znaju da im je jedini način borbe sa mnom da probaju bilo kako da me diskredituju u javnosti, mogu samo da im poručim da mogu da mi pljunu pod prozor.

Dok postojim, protiv takvih stručnjaka opšte prakse ću se boriti i uvek ću se truditi da im smetam. I svaki put ću ih pobeđivati, jer ja ono što radim, radim zato što volim i kao profesionalac, a oni isključivo u zavisnosti ko im ubaci žeton. Otuda, želim da tajkunskim medijima dam jedan prijateljski savet - manite se ovih ispušenih muštikli, već dajte malo inventivnosti pa dovedite nekog stručnijeg i pametnijeg. Dosadno je stalno pobeđivati ove nesrećnike.