BEZ RUKAVICA: Ćuta kao semafor

Hoteći da pokaže svu beznačajnost njegove pojave na političkoj sceni, kolumnista Vremena Teofil Pančić piše da je „Savo Manojlović onaj koji nije Ćuta (a ni za njega ne znam ko je)“...

Šta je uzrok ovakvoj pizmi, nije nam poznato, tim pre što i Savo i Ćuta pripadaju onoj političkoj opciji (tzv. proevopska opozicija) koju Vreme, uz još neka niskotiražna glasila, bezrezervno i neodustajno brani. Biće da Pančić, kao i ostali sa dugogodišnjim kolumnističkim stažom, ne mogu više da se nose sa rezignacijom: toliko godina nude na tacni savršene recepte za upravljanje društvom, a niko ih ne sluša.

U svakom slučaju, smatramo da se Pančić ogrešio o Aleksandra Jovanovića Ćutu iz Ekološkog ustanka. Jer, „ustanik“ je, evo ima već nekoliko godina, izašao iz anonimnosti pozivajući svako malo na blokadu ulica i paralizu života u gradu. Neki stručnjaci smatraju da je reč o podsvesnoj mržnji prema urbanom u načelu, dok su skloniji psihoanalizi ubeđeni da takvo ponašanje vuče korene iz detinjstva: Ćuta mora da je jednom kao mali ispružen preko praga izdejstvovao sladoled, i od tada koristi isti modus operandi.

Kako god, tek možda ovaj tekst zbog Ćute čitate na 40 stepeni u autobusu koji stoji zaglavljen na Gazeli. On i njegovi iz koalicije Moramo, naime, pre neki dan zapretili su blokadom auto-puta u Beogradu „ukoliko se Skupština ne konstituiše do 1. jula“. Što je načelno u redu, mislimo to konstituisanje: izabrani su za poslanike, gore od želje da počnu da rade. Ali, opet, ima u toj njihovoj žurbi nečeg što je čini nedopustivom.

Početak rada novog saziva Narodne skupštine moguć je tek kada budu okončani izbori. Elementarno, zar ne? Ali glasanje se oteglo - u Velikom Trnovcu, u bujanovačkoj opštini, ponavljano je pet puta jer su tako nalagali sud i Republička izborna komisija, i juče, dok je ovaj test odlazio u štampu, nije se znalo kada će biti okončani.

Koalicija Moramo, uz podršku još nekih stranaka, od Vučića (!) je zahtevala da „izbore završi“!

Pripadnici „demokratske opozicije“ morali bi, međutim, da znaju da je temelj demokratije - poštovanje procedura.

Koliko god da je predsednik države moćan, njega u izbornoj proceduri - nema! Pa kad od njega traže da se umeša, čelnici Moramo elegantno skaču sebi u usta, do juče puna kritike „nedemokratske prakse vladajućeg režima“.

Toliko što se tiče teorije politike - onako kako je shvataju Ćuta i društvo.

U praksi su stvari mnogo prozaičnije. Počeli smo ovaj tekst sa kolumnistima, pa je red i da tako završimo, citirajući kolumnistu: zinulo im je dupe za vlast!

Važno je da su oni izabrani u Skupštinu, ko će sad da se zajebava sa tamo nekim Velikim Trnovcem! Kome je važno da li će albanska manjina u Srbiji imati predstavnika u ovom sazivu Skupštine ili neće?

Ono kad, posle pauze na parkingu usputnog motela, uđeš u autobus žvaćući pljeskavicu, zavališ se u sedištu i punim ustima vikneš: Vozi, majstore! Ko ih jebe što kasne!

Taj rad...

Plus elementarna glupost. Jer upravo procedura, odnosno zakon sprečavaju građane zarobljene u blokadi saobraćaja da Ćuti pokažu šta o njegovoj ustaničkoj politici misle!

N. N.