FAMOZNO SVETISLAV BASARA: Naoružajte Nikanora

Banatski Nikanor uglavnom obitava u medijskom mraku, al’ kad mu se omakne da se izbori za malčice pažnje, unese poprilično mraka u medije. Tako je, recimo, pre neki dan svojoj pastvi održao slovo ljubve, u kome je osuo drvlje i kamenje na LGBT populaciju i predstojeću gej paradu, a u pravednom gnevu se - iz razloga poznatih redakciji - ponajviše ostrvio na Anu Brnabićku.

Brnabićka je, saglasno Nikanoru, „unuka i ćerka koljača srpskog naroda“ koja se „kara u bulju“, a ovamo obnaša funkciju premijera pravoslavne i patrijarhalne Srbije, u kojoj Nikanorov brat, Pahomije, nekažnjeno guzi maloletne dečake pod visokim auspicijama Referendumskog Lopova.

Protiv toga se, zbori Nikanor, valja boriti i oružjem. On bi to, kaže, prvi učinio, ali „nema oružje“. Vuline, šta čekaš? Naoružaj Nikanora. Nećeš valjda dopustiti da bogougodnik goloruk ide ne sodomite i predsednicu vlade u kojoj si do juče sedeo. Napomena: ono „kara u bulju“ nije rekao Nikanor - znao on dobro ko se u gde kara - to sam ja dodao, zajebancije radi, nisam mogao da odolim. Ko doktor Šmit. I tu bi bio kraj zajebancije. Prelazimo na ozbiljne stvari. Nikanorov video-luping je, kako se to kaže, postao „viralan“ na društvenim mrežama, ali je u društvenopolitičkim strukturama prošao nezapaženo, a najnezapaženije kod prvooštećene, Brnabićke, koja se uopšte nije oglašavala.

Umesto nje se - takoreći u poslednji čas - oglasio Visoki Vučić, koji je izjavio sledeće: „Episkop Nikanor je izvređao sebe i našu crkvu, unizio našu crkvu mnogo više nego što je to ikada uradila Ana Brnabić ili bilo ko drugi.“ Glava „unižene crkve“, Porfirije - inače hitar na Instagramu - tom se zgodom nije oglašavala.

E sad, pljuvačina po LBGT populaciji i Brnabićkinom ženološtvu je uobičajeni periodični izliv Nikanorovih bulažnjenja, moglo bi se i to prekršajno „procesuirati“, ali je, po meni, najpametnije ignorisati. Što uopšte nije slučaj s bljuvotinom „unuka i ćerka koljača Srba“ i pozivom na oružani ustanak protiv LGBT-jevaca. To su već dva-tri krivična dela - 1. teška kleveta, 2. raspirivanje nacionalne, rasne, polne i bla-bla-bla mržnje i huškanje na ubistvo.

Pitanje od 1.000.000.000.000 sendviča. Da li će Nikanor biti „procesuiran“? Nemojte lupati glavu - neće. A zašto neće? Zato što mantija i vladičanski čin nosiocima daju imunitet i u slučajevima kad besprizorno vređaju građane/ke i predsednicu vlade sklone protivprirodnom bludu i pride pozivaju na oružani obračun s takvima, ali i situacijama kada protivprirodno bludniče nad maloletnim dečacima. Kao što iz priloženog vidimo, u „simfoniji“ crkve i države jebena stranka je država. Sledi citat (po sećanju) iz svetootačke literature: „Onome ko sagleda svoje grehe, svi drugi ljudi izgledaju sveti.“ Za kraj, citat „iz mene“. Znajte da se kalacani koji penušaju na pomen protivprirodnog bluda u 85,6 odsto slučajeva u potaji trpaju u bulju. Ili trpaju, stvar ukusa.