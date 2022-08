FAMOZNO SVETISLAV BASARA: Fanatizam i fantastika 2

Ako je pročitao našu jučerašnju kolumnu, patrijarhalno-antipederski lobi mora da je pomislio u pravednom gnevu: vidi ovog kako „blati“ našu prošlost, kako pljuje po patrijarhatu i kako „nas“ (jebo ja vas) predstavlja kao najgore u Evropi.

Opisi seksualnih zbitija u drevnoj Srbiji u Miloševom konaku vaistinu zvuče graphic - da ne kažem bljak - ali u to doba ni u ostatku stvar s javnim čudoređem nije stajala bolje, ponegde je bilo i gore. Svi narodi, ne samo srpski, vole da fotošopiraju prošlost, da ispredaju priče o dobrim, starim, patrijarhalnim vremenima koje lepo zvuče, ali kojima je jedina mana što nemaju veze s mozgom.

Dakle, u vreme kad Kodža jebe oca u dupe koga stigne i masovno guzi žensku čeljad, a kneginja ih vija po avliji da ih upuca, u srednjoj Evropi mahnite grofice kolju seoske devojke da bi očuvale svežinu kože kupkama od devičanske krvi, a u Francuskoj izumitelj sadizma Markiz de Sad pravi čuda i pokore. Prošao bi Markiz kao Pahomije - nekažnjeno - da se nije zamerio uticajnoj tašti, koja ga strpala u mardelj.

Ali da je u tadašnjoj Francuskoj ministar pravde bio sudija za vešanje Stojović, džaba bi tašta krečila, kao što je i ovde u slučaju Pahomija džaba krečila ona nekolicina koja je tražila da se postupi po zakonu.

Sad će protestanti zagrajati. Nas ne trpaj u taj koš, takvi su možda bili katolici i pravoslavni, mi protestanti smo bili trezvenoumni i čedni. Jeste qwrz. Šta ćemo sa osnivačem mazohizma, grofom Mazohom, orgijama lorda Bajrona i grupnjacima Persija Biša Šelija, da pomenem i Džeka Trboseka.

Pa da pređem na stvar. Od prve četvrti XIX veka naovamo postepeno se - i to uspešno - radilo na ukidanju i kriminalizaciji divljačkih patrijarhalnih prava, uključujući pravo prve bračne noći, prava da se patrijarsi i plemići iživljavaju nad ukućanima i prava da se pederi i lezbijke polivaju katranom i uvaljuju u perje.

Verovali vi ili ne, Markiz de Sad je bio prvi u istoriji koji je pao zbog seksualnog delikta. Pre toga, nikome nije na um padalo da sudski goni razvratnu vlastelu zbog orgijanja koja su se često završavala smrću jebenih stranaka. Siroma markiz se pred kadilukom čudom nije mogao načuditi kako je uopšte dospeo na sud. Bio je čvrsto uveren da je imao pravo da čini to što je činio.

Države su s protokom vremena dokonavale da - ukoliko hoće da potraju i da budu koliko-toliko stabilne - moraju zadržati isključivo pravo na monopol sile. To je čak dokonala i država Srbija, pa je uskladila svoje seksualno pravo sa ostatkom civilizovanog sveta. To, međutim, nisu dokonali „patriotski intelektualci“ - to su oni dilberi koji potpisuju peticije - pa su se pre nekoliko godina pobunili kad je država ovlastila policiju da interveniše u slučajevima porodičnog nasilja u toplinama domova. Uzgred, prekjuče, iz najobaveštenijeg izvora - od Vučića, ima li obaveštenijeg - čuh da je glavni organizator protesta za očuvanje porodičnih vrednosti osoba osuđivana za nasilje u porodici.