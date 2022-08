FAMOZNO SVETISLAV BASARA: Ekspres guzijan

Onomad stavih tačku na Dane dupeta, danas ću opet progovoriti na tu temu, makar morao progovoriti na dupe. Imam jak razlog. Čak je i Politikina Rotopalanka stisnula muda i - verovatno po naređenju „odozgo“ - objavila statusno neutralni člančić „Episkopska kletva“ u kome se u granicama svojih (pre)skromnih mogućnosti osvrnula na Nikanorovu antipedersku brljotinu.

Eh, šta ti je novinarska škola Ljilje Smajlovićke. Možeš triput zaredom pročitati pomenuti uradak i neće ti biti jasno da li se Politikina novindžika slaže s Nikanorovom kletvom ili je osuđuje, da li je to uopšte novinski članak ili odrednica iz Vikipedije.

Kao što je činila sve vreme svog dugog života, Politika pokušava i da stisne i da prdne, to je OK, to joj je u opisu radnog mesta. Za razliku, međutim, od Politike, političari imaju privilegiju da ponešto prećute, tu privilegiju (pre)često i koriste, ali kad je u pitanju čast srpskog dupeta, onda progovore, najčešće tako da izgleda kao da su progovorili na dupe.

Ima li pogodnijeg za takvu govoranciju od političara koji je famoznim nadimkom - Guzijan - tesno povezan s guzicom. Nije to jedina veza Guzijana i guzice, ali ostale nisu tema naše današnje kolumne. Naša tema je politička tehnika koju moja neznatnost prezire neuporedivo više od najradikalnijih radikalskih bulažnjenja, čaršijsko cincarsko-kalbursko umeće da primitivizam i zatucanost umotaju u ukrasni papir građanske „prosvećenosti“ i da od dupetovog produkta - govneta - naprave pitu.

Guzijan je u paradi guzica video šansu - nije on usamljen u tome - da „krivicu“ za gej paradu svali na Visoko Dupe. „Europrajd je, ko biva, Vučićev projekat“, glagolji Jeremić. Vaistinu ne znam ko je projektant/organizator, ko god, međutim bio, taj ima ustavno i zakonsko pravo da prijavi i održi skup.

Ali nije li Baja Pašić - duhovni pradeda plejade srpskih guzijana - još davnih dana rekao da su „ustav i zakoni za protivnici“. Pitanje od 1.000.000.000 rubalja sterlinga glasi: da li je Guzijan doista toliki zagovornik čednosti i „porodičnih vrednosti“ ili pokušava da se uvuče u narodno dupe, osvoji glasove i jednoga dana zasedne u Prezidencijalni konak, što uopšte nije nemoguće koliko izgleda. Nažalost.

Ima još pitanja: šta mislite, da li bi Guzijan, u slučaju da zasedne u Konak, zabranio gej paradu. Tvrd vam stojim da ne bi. Kao bivši diplomata i „predsednik sveta“ zna on vrlo dobro posledice takvih zabrana. Po ugledu zemlje? Ma jok. Po sopstveni položaj. Otiću ću tako daleko i reći da bi se Guzijan - ukoliko bi procenio da će mu to doneti „poene“ - lično pojavio na prajdu odeven u kožne pantalone s prorezom na guzici.

Ako nešto treba zabraniti - mada je, nažalost, prošlo vreme zabrana - onda to nije prajd, nego Guzijanova kriptofašistička stranka, koja je trenutno u fazi električnog kuhala, ali uz malu pomoć tradicionalnih srpskih prijatelja očas posla može eskalirati, najpre u ekspres lonac, potom u lokomotivu.