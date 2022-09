VLADIMIR ÐUKANOVIĆ: Vreme je za „srpski blok“

Izazovi koji se stavljaju pred Srbiju zahtevaju nikad veću slogu i svakako ozbiljno raščišćavanje odnosa na srpskoj političkoj sceni, posebno u najvećoj političkoj organizaciji. Veoma me je obradovala najava predsednika Srbije o potencijalnom formiranju „srpskog bloka“, u koji bi ušle sve moguće organizacije i političke stranke koje nemaju gazdu izvana. Nebitno da li je on na istoku ili na zapadu, podjednako sve velike sile gledaju sebe, a one koji rade za njihov račun gledaju kao potrošnu robu.

No, došlo je vreme da se takvima zahvalimo, bez obzira na to da li su deo vlasti ili opozicije, jer onaj ko je spreman da se proda za tepsiju ribe nekoj drugoj državi jednostavno mora da bude na neki način sklonjen kao aktivni politički akter. Zato je formiranje „srpskog bloka“ nasušna potreba gde bismo afirmisali jedinstvo srpskog naroda i borbu za srpske interese na svim poljima, od ekonomije, prosvete, kulture, odbrane, međunarodnih odnosa... Možemo da se ideološki ne slažemo, ali Srbiju svi moramo da volimo i za nju da se borimo. Zato budući „srpski blok“ nikako ne sme da pravi stroge ideološke razlike, već da pozove sve one kojima je Srbija na prvom mestu i iznad svega da stanu pod jedan barjak i da se borimo protiv svakog stranog uticaja. Vreme je da oni koji su odrađivali poslove za neke druge zemlje budu u najmanju ruku sklonjeni, a svakako i po mogućstvu pohapšeni.

Vreme je i da se uradi kvalitetna medijska kampanja koja bi išla baš ka tome da se građanima objasni da je sramota raditi za neke druge države, a da je čast i ponos pomoći Srbiji, odnosno njenoj službi u odbrani Srbije. Kod nas se uvek smatralo za nešto ružno ukoliko bi neko pomagao našim službama da urade neki posao. Svaki put bi taj ko bi to učinio dobio ružan nadimak da je „udbaš“, „denuncijant“, „cinkaroš“. Međutim, ako bi se pročulo da radiš za CIA, MI6, BND, vrata bi ti svuda bila širom otvorena. Još bi te počastili nekom funkcijom, recimo ministarskom. Svako se, posebno pred formiranje vlade, utrkuje da dođe do nekog ambasadora, ali zato kada sedne u fotelju, niko živ ne može da ga dobije do samo taj ambasador kome dotični funkcioner podnosi izveštaje. Takvi će sada morati da dobiju nogu u zadnjicu. Podjednako sa neviđenim gađenjem gledam na one koji rade za interese određenih zapadnih zemalja kao i na one koji rade za Ruse. Tragovi njihovog nečoveštva su ogromni.

Dakle, najava predsednika Vučića mi je razgalila srce. Poslednji je čas da se krene sa ozbiljnim formiranjem „srpskog bloka“, koji će se svim silama, posebno medijski, suprotstavljati uticajima drugih zemalja koji se vrše preko njihovih agenata i saradnika po Srbiji. Sa svima želimo sjajne odnose, ali pre svega želimo da budemo nezavisna i samostalna država koja će umeti da se odupre svim ucenama. Naredne izbore „srpski blok“ mora da dočeka što snažniji i da odnese briljantnu pobedu.

Živela Srbija!