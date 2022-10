VLADIMIR ĐUKANOVIĆ: Vrata mira

Tamo negde, uveliko davne 1995, po Srbe svakako jedne od najtragičnijih godina u našoj istoriji, čuveni magazin Tajm imao je naslovnu stranu u kojoj je kroz podnaslov sugerisano kako su masovna bombardovanja Srba otvaranje vrata ka miru. Setimo se, tada je avijacija NATO žestoko bombardovala srpske položaje u RS. Nije im, doduše, bilo prvi put, jer su tokom rata izveli nekoliko sličnih operacija, kao i prema Republici Srpskoj Krajini. Svaki put bombardujući Srbe u RS, imali su opravdanje da tako sprečavaju opsadu Sarajeva, Goražda, Bihaća...

Nekoliko godina kasnije, tačnije 1999, čuvena „vrata mira“ su se ponovo otvarala, tako što je NATO bombardovao SRJ uz opravdanje da se tako sprečava masovni egzodus i zločin prema Šiptarima na KiM. Epilog svega je otimačina KiM od Srbije i današnja okupacija uz stalne pritiske da Srbija prizna nezavisnost Kosova kao države.

Dakle, da rezimiramo, NATO i uopšte Zapad „vrata mira“ su otvarali nasilno, bombardujući svakog, pa i nas ukoliko bismo im bili prepreka na putu. Uvek uz opravdanje kako se sprečava neki širi zločin, kako oni štite ljudska prava, kako ruše diktatorske režime. Posle toliko godina, pa i decenija, neko drugi je odlučio da primeni njihove metode. Po istom principu, uz iste izgovore, nasilno, ravnajući sve pred sobom. Ipak, danas oni koji su to prvi otpočeli nikako ne opravdavaju što se neko drugi od njih naučio šta da čini. Govoreći danas širom zapadnih medija kako je Putin terorista i kako vodi zločinačku politiku prema suverenoj Ukrajini, gospoda sa Zapada zapravo priznaju da su oni teroristi i da su vodili sve do sada zločinačku politiku prema mnogima, svakako i prema nama. Gledajući kako danas Putin uništava elektroenergetski sistem Ukrajine, ne mogu a da se ne setim kako je NATO bombardovao naš elektroenergetski sitem. Kao što nam je bombardovao železnicu, puteve, mostove... Sve ono što danas Putin radi u Ukrajini.

Danas, naučeni od zapadnih kolega, Rusi traže način kako da likvidiraju Zelenskog. Vrlo ponosno objavljuju po Telegram kanalima kog su ukrajinskog oficira likvidirali i to tako što mu objave precrtanu fotografiju uz komentar „denacifikovan“.

Nekad smo govorili o otvaranju Pandorine kutije. Nju su danas zamenila „vrata mira“. NATO ih je otvarao kabadahijski, a Rusi su taj metod dobro naučili i, moglo bi se reći, dodatno usavršili. Uostalom, surovi general Sergej Surovikin, taze postavljeni komandant Združenih snaga Rusije u Ukrajini, reče pre neki dan da „za neprijatelje Rusije jutro ne počinje s kafom“. Time je najavio svu moguću surovost koju će Rusija ispoljiti u nastupajućim operacijama u Ukrajini. Baš po modelu ugledavši se kako je to NATO činio prema nama i širom sveta. Za to vreme Zapad će ratovati protiv Rusa do poslednjeg Ukrajinca, zgražavaće se nad rušilačkim potezima Vladimira Putina, ali osim deklarativnih osuda i davanja Ukrajincima uglavnom starog naoružanja, sumnjam da će išta preduzeti.

Tako će se „vrata mira“ sve više uz pogibiju otvarati.