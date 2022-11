VLADIMIR ĐUKANOVIĆ: Policija (ni)je mafija

Čitamo unazad nekoliko dana gotovo svakodnevno da je došlo do hapšenja nekog pripadnika MUP koji je sarađivao s nekim od klanova. Dojavljivao im je informacije o potencijalnim pretresima, upozoravao pripadnike kriminalnih grupa o tome ko je od kolega zadužen za istrage prema njima, kada da sklone drogu u štekove, kada da se izgube neko vreme. Bilo je i onih koji su se talili s narko-dilerima, bilo je nasilnika koji su bukvalno za razne kriminalce sklanjali konkurenciju sa ulica, čitali smo o neviđenim nasilnicima inspektorima. Posebno je bilo zanimljivo saznavati kako kolege jedni drugima podmeću kako bi ih sprečili u karijernom napredovanju, pa su išli do te mere da kolegi nameste hapšenje i da ga putem medija nagrde do te mere da mu bukvalno unište život.

Vrhunac je da su baš iz MUP ni manje, ni više nego prisluškivali predsednika države i članove njegove porodice. Sve u svemu, sve to kada smo čitali, neretko smo se pitali da li je zapravo policija najorganizovanija kriminalna grupa i sasvim je na mestu bilo apsolutno nepoverenje naroda u one koji bi trebalo da nas štite od kriminala.

Poznajem na desetine policajaca i inspektora. Čestitih ljudi koji svoj posao rade savesno i stavljaju glavu u torbu. Prošli su kroz sve i svašta, neretko su ih namerno degradirali jer nisu bili spremni da ulaze u kombinacije. To su ljudi koji svoj policijski poziv shvataju kao svetinju. Znam da ih je daleko više nego ovih bitangi koji su bili mafijaški pomagači. Zato verujem u našu policiju i poslednja hapšenja mi ulivaju nadu da će se šljam i ološ oterati iz policije. Oni koji su pomislili da od Srbije prave Meksiko ili Kolumbiju iz perioda Eskobara ili Kali kartela i koji su za dlaku u tome uspeli, verujem da će dobiti zaslužene kazne. Oni pripadnici policije koji su se stavili takvima na raspolaganje nikada više ne bi smeli ni da privire blizu policije.

Pristalica sam izmena krivičnog zakonodavstva gde bi se službenim licima kojima se utvrdi ovakav vid krivice pooštrile kazne. Svako ko je bio spreman da se stavi bilo kojoj organizovanoj kriminalnoj grupi na raspolaganje, a pripadnik je BIA, MUP, vojske, jednostavno mora da ima minimalnu kaznu zatvora od pet godina. U zavisnosti kakva je dela činio, odnosno koliko je mafiji bio ozbiljan šraf dobio bi i adekvatnu kaznu, ali ispod pet godina ne može i ne sme. Poslednje aktivnosti policije i slamanje određenih kriminalnih grupa su nešto što vraća poverenje u policiju.

Akcije su bile očito odlično isplanirane i prvi put ništa nije procurilo od informacija, što bi inače pomoglo osumnjičenima da se eventualno sklone. Dajem sebi za slobodu da pozovem ministra unutrašnjih poslova da odlučno krene u čišćenje sistema. Posebno jer je svima jasno da je iz MUP išla logistika u vezi s pokušajem atentata na predsednika države. Van pameti je da neka kriminalna grupa sama odluči da ubije predsednika države ili nekog člana njegove porodice. To ne može bez podrške iz samog sistema. E, baš to je ono što će Gašić morati da eliminiše iz MUP i na tome mu kompletna javnost daje najširu moguću podršku.

Poštujmo srpsku policiju i pomozimo joj i kao građani u zajedničkoj borbi protiv mafije.