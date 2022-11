FAMOZNO SVETISLAV BASARA: Filozofija guzice 2

Naša današnja kolumna komotno bi mogla poneti i naslov - guzica na delu, da ne kažemo baš guzica u praksi. Biće, dakle, danas i politike, na sveopšte uveselenije mojih drugara iz kafanice. Moramo se najpre vratiti malčice u prošlost, na jedno od nedavnih zasedanja Narodne kozačke skupštine, na kome je SNS-ova poslanica, određena Draginja Vlk, u svom „ekspozeu“ rekla sledeće:

„Nebrojeno veliki broj mojih prijateljica i daljih rođaka mi je poslalo poruku nakon obraćanja predsednika da su izuzetno zadovoljni. Pitali su me na koji način možemo da produžimo mandat našem predsedniku da vlada doživotno.“

Treba li uopšte reći da je citirana zaumna izjava izazvala grdnu moralnu paniku i teško ibretenije u opozicionim redovima, koji ćutke prelaze preko sumašedšijih lupinga „najmudrijih srpskih glava“ i akademika, samo zato što se u njima ne pominje Vučić.

A kako je pomenuti reagovao? Da li mu se dopala „inicijativa“ velikog broja prijateljica i daljih rođaka koje je Draginja priopćila Skupštini? Čisto sumnjam. Kao iskusni politički lisac, Vučić odlično zna da „doživotno“ ne mora nužno značiti „dugo“, da se na doživotnost popreko gleda u centrima evropske moći, do čijeg mu je mišljenja stalo i - najvažnije - da s obzirom na to kakva je srpska opozicija (svih) boja, može vladati doživotno na demokratski način.

Ključna stvar u filozofiji guzice je da je guzica uvek u prvom planu, a da tek posle dolaze „narod“, „Kosovo“ i ostale „svetinje“, koje, da tako kažemo, pokrivaju dupe. Rečena poslanica, naravno, ne bi imala ništa protiv da Vučić postane doživotan, zna takođe da je - bar dok se drugačije ne naredi - prezidencijalna doživotnost nemoguća misija, ali nije tu u pitanju Vučićeva, nego poslanicima doživotnost.

Da pojasnim: pomenuta poslanica se nada da će njen predlog naići na topao prijem na Visokom Mestu, da će, nadalje, Visoko Mesto znati to da ceni i da će je nagraditi daljim napredovanjem u službi narodu, što uopšte ne mora biti slučaj jer se u srbskom političkom sistemu, ne samo esenesovskom, na inicijative „odozdo“, iz baze - ma koliko bile dupeuvlakačke - krajnje popreko gleda.

U tom smislu, umesto da napreduje u službi, pre će biti da će ambiciozna poslanica Vlk podeliti sudbinu Kebare, Langure i još nekih koje su prejake reči i zilotizam odveli u zabranjene zone Visokog Dupeta.

Svejedno, tražim pomilovanje za Draginju. Da je rekla ono što je rekla - da ne idemo predaleko - u Sloveniji, recimo, bila bi to vest tipa „čovek ujeo psa“. Ovako, budući da je to rekla u društvu u kome je lupetanje sredstvo za proizvodnju i deo nacionalnog identiteta (Ćosić), to je vest tipa „pas ujeo čoveka“. Posle te vesti ide udarna vest da je pas zalajao, a karavan prošao.