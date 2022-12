FAMOZNO SVETISLAV BASARA: POŠTO, SELE...

Zapamtite ime Miloš Jovanović, a. k. a. Novokoštunica. Nemojte ga potcenjivati. Ðinđić je potcenio Starokoštunicu, pa je ostao bez glave, a Srbija i bez glave i bez repa. Budući da se događaju sve neverovatnije stvari, postoji prilična verovatnoća da ćemo fasovati i apgrejdovanu verziju Koštunice - Jovanovića. Ako ga fasujemo - što nije isključeno - zasluženo ćemo ga fasovati.

Pre dva-tri dana viralan je postao Jovanovićev „vickasti“ odgovor na neko (verovatno neprijatno) pitanje novindžike televizora N1, citiram: „Vas niko ne pita za koliko novca biste vi spavali sa svima nama, jer bi to bilo krajnje uvredljivo pitanje, ispod svakog nivoa.“ Citirani verbalni manevar je, inače, jedno od najopštijih mesta ovdašnjeg političkog prepičkavanja. Koliko sam samo puta pročitao rečenicu - improvizujem - „da sam pokvaren kao što je pokvaren X, rekao bih da je X govno, ali pošto ja nisam pokvaren, neću to reći“. I to ladno prolazi u ovoj zombifikovanoj javnosti. Zato i prolazimo ovako kako prolazimo, vazda ko zapete puške spremni da progutamo mudo umesto bubrega.

Starokoštunica nikad ništa slično ne bi rekao. Em bi ga bilo stid vladike Rada, em nije taj tip. Ali vremena se menjaju, Jovanovićev DSS hvata korak sa najnovijim dostignućima populističkog primitivizma, pa jednog dana kad dođe na vlast, referendumi će trajati po nedelju-dve dana, a ako bog da pa Jovanović nabavi i A bombu, samo će nam nebo biti granica.

Sloboda štampe, zbora govora, dogovora itd. uopšte ne podrazumeva obavezu bilo kog medija da prenosi sve što se govori i dogovara i da se na sve konferencije na štampu šalju novinarske ekipe. Kao što je svačije pravo da govori šta hoće - sve dok se to ne kosi sa zakonom - pravo svakog medija je da ne štampa ono što neće da štampa.

Mnoge mračne stvari, ljudi i pojave se nisu raspojasali zahvaljujući Udbi - na čiju grbaču se tovari sve i svašta - nego su u javnost pripušteni preko medija brzih na zlo, hitrih na grbež, večno gladnih senzacija. I to ne samo tabloida, kojih uostalom nije ni bilo kad je počelo da se zagovnava po zemlji Srbiji.

Koji to, pitam ja vas, slobodni i nezavisni medij neće ispratiti svaki performans Sime Spasića, koga bi prekrio crni medijski mrak ako triput zaredom ne bi bio pripušten u televizor. Nije Simo ja, pa da džaba kreči. Našao bi on drugu zanimaciju. Ali vraga. Kao u slučaju „da sam pokvaren, rekao bih da je X govno“, mediji koriste Simu da bi pokazali da smo u govnima zato što je tamo neki Simin pokrovitelj X govno, kao da to ne znamo i bez Siminih vratolomija.

Ono što važi za Simu Spasića - da ga ne puštaju u javnost, nestao bi sa scene - važi i za Spasiće sa titulom dr i uredno vezanom kravatom, naravno ako se ponašaju i govore kao Simo Spasić.

Ako je već Jovanovićeva politika nespojiva - ako je nespojiva - sa pretpostavljenim političkim preferencijama televizora N1, za koji onda qwrz urednici šalju TV ekipe na Jovanovićevu konferenciju za štampu? Jesu li potpisali ugovor o saradnji? Je l’ Novokoštunica zakupio termin? Ima li drugih tema, ima li drugih ličnosti? Ima, jašta. Krečim li džaba? Jašta nego krečim.