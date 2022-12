VLADIMIR ĐUKANOVIĆ: Gde je razum?

Dugo već ne gledam televiziju i ne čitam novine, od aktivne politike sam digao ruke, no s vremena na vreme bacim pogled šta se piskara po društvenim mrežama i neretko ne mogu da se opasuljim koliko je tu razum ostavio pozdrave pojedincima. Da budem iskren, sve u vezi s temom Kosovo i Metohija, meni, kao laiku, odavno je jasno. Na tu temu ne gledam ništa, niti me zanima da čujem bilo čije mišljenje, jer stvari su kristalno jasne. To je nerešiv problem, odnosno šansa za bilo kakvim dogovorom, sve dok se tu strani faktor meša, jednostavno ne postoji. Otuda, da je pameti i mi i Šiptari bismo prihvatili faktičko stanje, oni da tvrde kako žive u nezavisnoj zemlji, mi da tvrdimo kako je to pokrajina u sastavu Srbije i da se u tim okolnostima traže rešenja za normalno funkcionisanje ekonomije i života ljudi. Za neku deceniju možda će doći neke nove generacije s novim idejama, pa će se problem rešiti. Okolnosti se menjaju, samim tim i prilike, pa ko zna. No, šta je ovde ono što mi je zapalo za oko? Prosto je neverovatno kolika mržnja kod pojedinih učesnika diskusija na društvenim mrežama preovladava prema Vučiću, da se to kosi sa zdravim razumom. Ide se dotle da ti ljudi otvoreno navijaju za Kurtija, čak i na štetu sopstvene države, samo da bi se urušio Vučić. To je nešto što je neshvatljivo. Mrze političke predstavnike Srba sa Kosova i Metohije, kriminalizuju ih, nazivaju Srbe razbojnicima samo zato što glasaju za Srpsku listu, koriste identičnu terminologiju albanskih političara u napadima na Srbiju. Naprosto, stiče se utisak da Kurti ima daleko veću logistiku i podršku u beogradskom krugu dvojke nego što ima među Šiptarima na Kosovu i Metohiji. Mogu samo da mislim šta govore kada gostuju po medijima, no, na svu sreću, televiziju uopšte ne gledam, pa sam izuzetno srećan što ne moram da slušam te bljuvotine.

Osnovno što te roditelji kao malog vaspitaju je da voliš i braniš svoju zemlju na svakom koraku. Ukoliko uđeš u aktivnu politiku i dobiješ priliku da negde zemlju predstavljaš, nebitno da li si vlast ili opozicija, nikada ne pljuješ po sopstvenoj državi. Nikada ne pljuješ pred strancima vlast u tvojoj zemlji. Šta imaš prema vlastima, to ostavljaš za političku borbu u našoj areni, a pred strancima se naše razmirice ne iznose. Samo apsolutni idioti i politički nepismeni ljudi koriste međunarodne forume da napadaju vlast. Video sam neki klip na Tviteru u kome jedan opozicioni poslanik pred Savetom Evrope koristi vreme da napljuje vlast u Srbiji. Njega nije interesovalo bilo šta što bi mogao da istakne o ugroženosti našeg naroda na Kim, niti o ugrožavanju prava Srba u Bosni i Hercegovini npr. Ne, on je vreme potrošio da zarad sitnih političkih poena ocrni vlast u Srbiji. Neverovatno iracionalno ponašanje. Mimo zdravog razuma. I onda se pitaju zašto loše prolaze na izborima. Njihovo ponašanje je zapravo odgovor.

Nadam se da će neke mlađe generacije usvojiti osnovne postulate korektnog političkog ponašanja. Vlast i opozicija imaju politički sukob, a ne lični. Meni niko iz redova sadašnje opozicije nikada nije bio neprijatelj, već je bio politički protivnik. Nikada mi nije palo na pamet da pred strancima ružim sopstvenu vlast dok sam bio u opoziciji. Stranka kojoj pripadam, kao i ona pre nje kao osnovni postulat su imale da nikada ne napadamo vlast pred strancima. To je nepristojno i ravno izdaji zemlje. Svako ko to čini, taj radi protiv interesa Srbije i daje potporu stranom faktoru da nas razara.

Apelujem da se vrati zdrav razum kod pojedinih likova kod kojih je mržnja i u srcu i mozgu prema Vučiću apsolutno prevladala.