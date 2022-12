BEZ RUKAVICA: Tragovi bez snega

Bog nas je pogledao - a i koga bi drugog kad mu mi, kao nebeski narod, sedimo odmah uz koleno - i poslao nam blagu zimu. Još malo samo da potraje ovakvo vreme, i ostaće gasa i za jesen! Istina, kukaju u skijalištima što nema snega, ali bato moj, takav je život, borba neprestana: što mu ne uzmeš na ski-pasu, platiće ti u kafani. Malo-malo pa na Instagramu osvane račun sa Kopaonika, ili sa Zlatibora: kao, skupo... a u stvari se hvale koliko plaćaju večeru. Ima zanimljiv ukus taj naš novobogataški sloj: daju za flašu votke 400 evra, vino 1.000... a na računu koji objave još tri porcije ćevapčića i dve pljeskavice s kajmakom! Šopska se podrazumeva... I praziluk, naravno, ali ne na stolu.

Sneg, dakle, nije pao... ali zverke pokazuju trag!

Ono, nije baš da smo iznenađeni, ali ne dešava se svaki dan da nam neko otvoreno kaže da nas je lagao u oči. Neuporedivo češće sve ostaje na nivou „ma, paranoišemo“, „ne bi valjda“, „možda stvarno vlast spinuje“... dok ne iskrsne druga vest, pa treća... a sumnja i neverica talože se u gorko iskustvo. Da, govorimo o politici srpske opozicije.

Pre devet dana potpredsednik Stranke slobode i pravde i narodni poslanik Dejan Bulatović istupio je iz stranke, najavljujući da će o razlozima za ovaj čin govoriti naknadno. To naknadno je bilo u utorak, kada se ispostavilo da se razlog zove Marinika Tepić, takođe poslanica u Skupštini Srbije i potpredsednica kod Ðilasa.

Nećemo čitaoce zamarati njihovim sukobom. Ima tu svega i svačega, kao u dobro snabdevenoj piljari, ali se tiče samo njih dvoje. Od šireg značaja je samo jedan momenat...

Ilustrujući destruktivne aktivnosti svoje dojučerašnje saborkinje, Bulatović je kazao i da je Marinika svojevremeno inscenirala sukob sa Miroslavom Aleksićem, šefom poslaničke grupe Narodne stranke, oko mesta sedenja u parlamentu. (Tada je tvrdila da joj je Aleksić uputio vulgarne reči.)

- To nije bila istina. Ja sam i tad ćutao, kao i onda kada je izjavila da se u Moroviću radi s marihuanom, da je tamo Jovanjica broj dva. To je selo pored mog sela. Tada sam rekao predsedniku partije da ona iznosi neistine, da je to lažna afera.

Znali su da Marinika plasira lažne afere i ćutali su. O tome je reč...

Demokratije nema bez parlamentarnog sistema, a ovaj, opet, ne postoji bez opozicije. Tačnost ove tvrdnje dokazana je od Francuske revolucije 1789. do danas u svetu mnogo puta neuspehom pokušaja da se vladavina naroda ustroji na neki drugi način.

A šta mi imamo?

Mariniku Tepić i Dejana Bulatovića. I kompaniju koja se još nije zakrvila međusobno, pa ne znamo šta su lagali i šta su prećutali...

Više je puta ovde konstatovano da je jedini politički program srpske opozicije da zameni sadašnjeg stanara Andrićevog venca. Levi, desni, zeleni, narandžasti... - sve je to isti Basarin organ, koji ime bira prema anketama javnog mnjenja na temu „Šta Srbi žele“. Jedino u šta svi odreda veruju je da su u političkoj borbi sva sredstva dozvoljena, i da je narod stoka jedna grdna koja to ne vidi.

Ali čujemo već pitanje: zašto je to za nas važno?

Recimo to ovako: kad sledeći put SSP saopšti da je „Marinika pokazala dramatičnu fotografiju iz Pirota...“, niko se od nas neće maći.

Pogušićemo se od smrada!

N. N.