FAMOZNO SVETISLAV BASARA: VA BANQUE

Uvereniji u pobedu ruskog oružja od ruskog glavnokomandujućeg, dodelivši visoko republičkosrpsko odlikovanje glavnokomandujućem Putinu, po ko zna koji put najavivši ujedinjenje Srba svih i svuda, Mile Dodik je krenuo da igra va banque i da preko plota kenja po zapadnom dvorištu.

Po zakonu spojenih srpskih sudova - dobro poznatom zapadnim centrima moći - smatra se da je Putina - umal grešna mi duša ne napisah Lenjina - odlikovala ne samo RS nego i Srbija, sve srpske zemlje i svi Srbi. Srazmerno uzdržane zapadne reakcije koje su usledile posle proslave dana Republike Srpske nikoga ne bi trebalo da zavaraju, ali će po jednom drugom srpskom zakonu zavarati gotovo sve.

Milovo, naime, qwrčenje neće proći bez žestokih posledica po RS, Srbiju i srpske zemlje, koje će - po trećem srpskom zakonu - najmanje osetiti Mile. Njemu ne mere niko ništa, jači je od sudbine. Ako se ispostavi da se zajebao u računu bez krčmara, Mile će zbrisati u Rusiju - bar on tako računa (opet bez krčmara), a onima koji poslušaju Šantića pa ostanu ovdje - biće kako bude.

Veliki problem našeg naroda je to što ne sluša svoje mudre poslovice. Recimo ovu - jesmo mi braća, ali nam kese nisu sestre. Istonarodnost uopšte nije isto što i istodržavnost. Jesu Austrijanci, nemački Švajcarci i nemački Nemci rođena nemačka braća, ali svi vode svoje politike. U ponečemu ih usklade. U ponečem ne. Nemačko kulturno jedinstvo je čvrsto, ali međudržavna distanca ostaje.

Tako bi, recimo, ako bi se nemački kancelar najeo gljiva ludara pa odlikovao Putina, predsednici Austrije i predstavnici nemačkih švajcarskih kantona mirne duše mogli reći „njegova stvar“.

Srpski predsednik nema tu privilegiju. Uprkos tome što već (skoro) godinu dana uspešno brodi uzburkanim tesnacom između Scile Rusije i Haribde Zapada, on si ne može priuštiti da kaže: „Hajte, molim vas, to je stvar Mila Dodika, ja sa tim nemam veze.“ To je zato što su između RS i Srbije uspostavljene pretesne veze, korisne za unutrašnju političku upotrebu u RS u Srbiji, ali podozrive ne samo za region nego i za „kolektivni zapad“.

Sad će antivučićevski tabor - u kome sedi i JexS Tadić - graknuti: „Kako je radio, tako je i prošao.“ Stvar je u tome što je isto to - možda i brže, jače, bolje - radio i JexS, koji je u pratnji krleta22, Guzijana Jeremića i svite svako malo išao u Banjaluku da se vata u kozaračko kolo i da utura prste u bratska dupeta. Jedne zgode umalo nije i glavu izgubio u fiktivnom atentatu.

Mile je u to doba bio u fazi ekspres-lonca, doduše povelikog, sada je u fazi zahuktale lokomotive, a na kompoziciju koju vuče u nepoznato zakačeni su i vagoni Srbije. I sve to zbog neobaziranja na formu i protokole, koji uopšte ne ukidaju mogućnost da se - kad se formalnosti i protokolarnosti završe - složna braća uvate u kozaračko kolo i stanu uturati prste u dupeta. Kakav će degenek uslediti, ostaje da se vidi. Čiča, miča i gotova priča.