VLADIMIR ĐUKANOVIĆ: Danilo, care!

Svom raspoloživom artiljerijom lažni urednici i novinari tzv. medija raspalili su po Danilu Vučiću jer se našao na proslavi Dana državnosti Republike Srpske. Bože moj, sram ga bilo, kakvu to poruku šalje njegov otac kada šalje dete na takvu manifestaciju, da li smo dobili instituciju „prvog sina“, da li to njegov otac poručuje da sanja „veliku Srbiju“... Gomilu ovih medijskih fekalija danima unazad čitamo u kanalizacionim glasilima u BiH i Hrvatskoj, ali poseban je problem što ovde u Srbiji imamo glavnu medijsku kanalizacionu cev kroz koju se ubedljivo najgore fekalije izlivaju. Lažni urednici i novinari tog smeća, zadojeni mržnjom prema neistomišljenicima i njihovim najbližim članovima porodice, posebno prema Aleksandru Vučiću, njegovom sinu i bratu, dali su se u sveopštu pljuvačinu i povraćanje po Danilu Vučiću, suštinski udarajući po Aleksandru. Danilov „greh“ je što se našao na obeležavanju Dana državnosti RS. Valjda je trebalo da slavi dan kada je BiH mimo bilo kakve odluke srpskog naroda krenula u nasilno otcepljenje? Možda bi tada za ove kanalizacione medije bio podoban?

Uglavnom, ovu kolumnu pišem upravo da bih pohvalio Danila Vučića zbog njegovog gesta. Bio je u pravo vreme na pravom mestu.

Kao i svaki Srbin, posebno koji ima korene sa zapadne strane Drine, Danilo Vučić ima pravo da sanja da će granica na Drini biti jednog dana obrisana. Ima pravo da u srcu nosi ideju da Srbi sa obe strane Drine žive u jednoj državi. Lično, kao nekom kome je sva očeva familija iz Republike Srpske, nemam nameru da tu ideju krijem. Otvoreno i na svakom mestu ističem da mi je životni san spajanje Srbije i Republike Srpske. Niko ni u mojoj užoj ni široj familiji ne voli ovakvu Bosnu i Hercegovinu. Naprotiv, s gađenjem o istoj govori. I svi sanjaju ujedinjenje sa Srbijom. Dakle, jednog dana to će se dogoditi. Do tog dana mi priznajemo formalno ovo čudovište što se zove BiH, ali ne damo na Republiku Srpsku. Ona je srpskom krvlju natopljena i životima odbranjena. Bogu hvala, pa Srbi imaju svesnu omladinu, baš kao što je i Danilo Vučić, koja razume koliko je Republika Srpska važna za srpski nacionalni korpus. Otuda sa sigurnošću možemo da kažemo živeće ovaj narod.

Ovi što napadaju Danila mogu samo da kevću. Ogavna antisrpska grupa lažnih urednika i novinara kanalizacionih medija. Njihovi napadi su zapravo orden za Danila Vučića, kao i za svakog čestitog Srbina. Nemoćni da posle tolikih godina izmišljotina i laži koje su plasirali bilo kako naude Aleksandru Vučiću, s vremena na vreme moraju da mu napadnu članove porodice. Ovog puta antisrpskom propagandom, jer su svesni da je kritika proslave obeležavanja dana državnosti RS nešto što se na Zapadu odlično prihvata. Žigosanjem Danila Vučića suštinski se vrši napad na Aleksandra, jer mu sin prisustvuje skupu gde se Putinu dodeljuje orden, a „Noćni vukovi“ paradiraju ulicama. Samim tim, čim Vučić šalje svog sina na takvo mesto, mora da je i on neki balkanski Putin, a njima zbog takvih napada na njega može da legne još neka donacija na račun iz evropskih fondova radi borbe protiv izmišljenog ruskog uticaja. Za pare su spremni zemlju da razore, samo da je njihovim zadnjicama sve potaman. To je ključni razlog zašto su razapeli Danila Vučića. No, on je svojim gestom pokazao šta mu je na srcu. Otac ga je veoma lepo vaspitao.

Danilo, care! Živela Republika Srpska!