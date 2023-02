FAMOZNO SVETISLAV BASARA: DRIVE BY KLANJE (odlomak iz romana „Kapitulacija“, nastavak iz jučerašnjeg broja)

Moradoh zvati Ćuluma. Ali ni to ne mogadoh. Srpski telefoni, koji isključeni zazvone na dupe kad treba da čuješ neki kretenizam, u situacijama kad hoćeš da doznaš nešto o političkoj pozadini neke svinjarije, odbijaju da zvone i kad su uključeni. Da je bio živ, Stojković bi napravio telekomunikacioni bypas, ali Ćulum, Ćulum nema taj sidhi. Ne bi mi druge nego da izađem na golomrazicu i da Ćuluma pozovem sa uličnog pay phonea, koji nije pod kontrolom MTS-a, Telenora, BIA i VBA. Pravovremenog i objektivnog izveštavanja što se tiče, bolje bi bilo da je Stojković bio živ, jeste on lagao kao pas, svejedno, koliko god masno lagao, njegova laganja, bulažnjenja, dosoljavanja, preterivanja i konfabulacije davali su najrealniju sliku događaja. Ćulum je nekako previše egzaktan, previše nekako objektivan, preterano skrupulozan, videćete, kad dođe, reče g. Kapisoda da bi odmah potom - nakon što je na ex stručio čašu mezcala - rekao da mu je Ćulum u telefonskom razgovoru kazao da je te noći na Broadwayu takozvani Jeremić (Vuk r. 1975) - koji preko veze, na kvarno, obnaša funkciju predsednika Unated Nations General Assembly (toliko su nisko nacije pale) - tendenciozno zaklao predimenizoniranu božićnu pečenicu nasred Broadwaya u svrhu političkog marketinga. Broadwaysko klanje, zaštićeno diplomatskim imunitetom, takođe reče Ćulum - koje su direktno prenosili RTS, TV Pink, TV Prva, TV Happy - izazvalo je egzaltaciju u Srbiji, srpskim zemljama i takozvanoj dijaspori. Kolone Srba, Srpkinja i Srpčadi, izveštavao je Ćulum sa lica mesta, masovno se slivaju u park ispred Skupštine Grada Beograda da uz patriotske pesme i igre proslave Jeremićev podvig, Vas, šefe, pretpostavljam, interesuje politička pozadina broadwayskog klanja, reče Ćulum u direktnom prenosu (u pozadini se čula pesma Ko to kaže, ko to laže Srbija je mala). Stvar je u suštini jednostavna. Ambiciozni Jeremić puca na položaj predsednika Republike Srbije - predsedavanje UNGA-om mu je samo odskočna daska - ali ima peh, nekako je polovičan. Po ocu je 50% Srbin bosanskog porekla, po majci je 50% musliman. To se u Srbiji ne prašta. Po običajnom pravu, da bi se neko kandidovao za predsednika, mora biti 100% Srbin sa dna kace. Jeremić je, reče Ćulum, klanjem svinje ubio dve muve: svinjskom krvlju sprao ljagu pedesetoprocentnog islamskog nasleđa i istovremeno se etablirao kao čovek spreman da zakolje za ideju velike Srbije.

I sve to pod zaštitom diplomatskog imuniteta, pod kojim ga je sa mesta zločina odvezao isti šofer koji je Ðinđića odvezao u smrt. Velika mračna budućnost je pred njim, reče g. Kapisoda da mu je na kraju rekao Ćulum, ja se zapitah zašto Ćulum ne dolazi, a g. Kapisoda reče da je, čuvši šta mu Ćulum reče, momentalno pozvao advokata Rodrigeza, naložio mu da pozatvara prozore i pozavršava poslove posle njegovog odlaska, potom nazvao Ćuluma, dao mu instrukciju da po kratkom postupku kupi stanište na Tošinom bunaru, naredio majordomu Sanchezu da rezerviše let za Frankfurt, potom se samouveo u totalnu anesteziju i sutradan se - nakon 12 sati provedenih u beutu - zauvek vratio u Srbiju da ostatak života provede u stanju kliničke smrti.