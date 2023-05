FAMOZNO SVETISLAV BASARA: MINORITY REPORTER

Da su potrebni temeljna rekonstrukcija države Srbije i redefinisanje njene državne politike - koja bi posle redefinisanja trebalo da bude obavezna za sve sistemske stranke - da su atomizacija društva, anomija i haotičnost, što reko naš narod, doterale cara do duvara, vidljivo je i iz svemira (tako bi rekli tabloidi serbski).

A zašto je to potrebno, upitaće neki naivčina, zato što se ovako više ne može? Ne. Nego upravo zato što se ovako može jako dugo, možda i zauvek. Mogućnosti napretka su ograničene - i sto im je prepreka na putu, mogućnosti propadanja i involucije su beskrajne i sve im ide naruku. Filozofiram, tj. serem? Ne. Uzmimo primer. Da bi se, recimo, sagradio most na Adi, bilo je potrebno nekoliko godina, mnogo para i stotine radnika, a da bi se srušio, potrebna su četiri minera, 200 kila eksploziva i dva-tri sata posla.

E sad, da je umesto mene ovo gore napisala Marinika Tepić, eto ti u sutrašnjem broju Informera naslova MARINIKA POZIVA NA RUŠENJE MOSTA NA ADI, a eto, uzgred, i jednog od glavnih razloga što će „ovo što nikad ovako nije bilo“ potrajati jako dugo, možda i zauvek.

Mi smo društvo koje - osim delimično u SFRJotu (i to pendrekom) - nikada nije izgradilo odbrambene mehanizme protiv niskih strasti, prljave mašte i seljačkog pokvarenjaštva. Svaka dobra namera, svaki konstruktivan napor ustukne pred zloupotrebom (fiktivnih) srpski svetinja. Mislite li da je - kad je Koštuničin Fuše, Jočić, na novinarsko pitanje „jesi li obijao trafike“, odgovorio „sram te bilo, pitaš me to dok Hilandar gori“ - novinar ponovio pitanje: „je li, more, jesi li obijao trafike“?

Jeste qwrz. Momentalno je podavio repić i pitanje o obijanju trafika stavio ad akta. Može biti da bi i DJV dvaput porazmislio kakve naslove zapandrčava ako bi Marinika, umesto da se zgražava i demantuje, dreknula „marš, fukaro, u tri pizde materine“, a četiri bi puta porazmislio ako bi mu se diskretno stavilo do znanja da bi zbog takvih naslova mogao dobiti i po pičci.

I eto naslova u Informeru, za koji garantujem da se neće pojaviti: BASARA POZIVA NA LINČ DJ VUČIĆEVIĆA. Otkud znam da se naslov neće pojaviti. Javilo mi se. Pozivam takođe i na likvidaciju sledećeg Koštunice, ali sve su to krivična dela u nadležnosti policijskog odeljenja iz filma „Minority Report“, koje je u Srbiji tek u osnivanju.

Potuljenost i pokvarenjaštvo nisu ekskluzivna odlika vladajućih struktura, u stvari jesu, jer su i opozicione personae dramatis - osim onih koje se i nisu bile rodile - bile vladajuće strukture. Da nisu bile takve kakve su bile, ni ovo što nikada ovako nije bilo ne bi ovako bilo.

Pre deset godina bih u pismenoj formi priložio „paket mera“ za izlazak iz začaranog kruga pokvarenjaštva i niskih strasti, ali sada, posle svega, ne mogu baš toliko basnoslovno da džaba krečim. Sve i da stisnem muda i džaba okrečim, začuli bi se povici „ne filozofiraj“, tj. ne seri. E pa onda jedite govna.