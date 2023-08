VLADIMIR ĐUKANOVIĆ: Dometi poslatih poruka

Pratio sam nedavna gostovanja predsednika Vučića na Hepiju i Pinku. Nemam šta da zamerim, zanatski odlično sve rečeno, najave ogromnih ulaganja i projekata u Srbiji su nešto što su sjajne vesti, ali... Ali postoji nešto što je kritika stranke kojoj pripadam i biću slobodan da je ovako javno napišem, jer ukoliko se najhitnije ne uozbiljimo i počnemo moderno da razmišljamo u vezi sa slanjem poruka prema javnosti, posebno prema mlađoj populaciji, imaćemo ozbiljnih problema.

Svakako, Pink i Hepi, kao uostalom i RTS i mnoge druge televizije gleda starija populacija koja ima sasvim drugačije poglede na politiku od mladih, što je sasvim normalno zbog generacijskog jaza. No, nije samo pogled na politiku različit, već i način kako se informišete.

Televiziju gleda još neki deo srednje generacije i stariji, dok mlađi svet, a sve više i srednja generacija, uopšte ne gleda televiziju.

Srpska napredna stranka se nikako ne snalazi u modernom svetu komunikacije. Kao da je vreme stalo negde 2013. ili 2014. godine. Reakcije na društvenim mrežama su joj spore, događaji je pregaze, što neretko razne opozicione grupacije, pre svega grupe građana koje su na socijalnim mrežama sjajno organizovane izuzetno dobro koriste. Sve ono što je Vučić najavio u emisijama na Hepiju i Pinku katastrofalno je promovisano na socijalnim mrežama, uprkos tome što su baš te teme bile ono što bi mlade trebalo najviše da interesuju. Uz izuzetak nekoliko naloga na Maskovoj Iks platformi (pokojni Tviter), koji čak veze nemaju sa SNS, već očito ti ljudi žele samoinicijativno nešto da doprinesu svojom kreativnošću i koji su te izuzetno lepe najave preneli na jedan dosta solidan način, sve ostalo je užasno sterilno i dosadno. Kao da nikog ne zanima ovaj vid kampanje.

Mora se biti krajnje realan, ali SNS je pregažen na društvenim mrežama, jer očito unutar stranke slabo koga zanima da se bavi ovom veoma važnom oblašću. Više puta sam pisao i govorio, što bi se reklo, usta su mi se osušila, koliko je važna verifikacija naloga na Maskovom Iksu, jer ona pruža neverovatne benefite i vidljivost stava koji promovišete čak 15 puta više nego ono što piše neverifikovan nalog, ali stičem utisak da kao zidovima da pričam. Retki su funkcioneri SNS koji ovo kapiraju i to je apsolutna katastrofa. SNS nije stvorio nijedan podkast, nije napravio nijednog podkast voditelja koji bi privukao mlade, ne bavi se kupovinom uticajnih naloga na Instagramu, Iksu, Fejsbuku, Tiktoku, nema nijednog uticajnog influensera i, što je najgore, apsolutno nikog ne zanima da se pozabavi ovom tematikom. Evo, Mask je nedavno na Iksu uveo mogućnost uživo uključenja. Ukoliko imaš verifikovan nalog, na hiljade ljudi može da se uključi uživo na neki događaj, da pogleda konferenciju za štampu, da svaki funkcioner sam odredi da se obrati u određeno vreme i da ljudi direktno s njim komuniciraju. Imajte na umu da se u SAD izborna kampanja u kompletu preselila na društvene mreže i da one odlučuju ko će pobediti. Uskoro će se i kod nas to dogoditi. Imajte na umu, dragi saborci, da će izbori ubrzo. Time što benefite društvenih mreža ne koristimo, domete poruka koje bi poslao predsednik Srbije ili bilo koji naš funkcioner mi sužavamo, a to će se izuzetno loše odraziti na rezultat.