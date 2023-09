MILOVAN JOVANOVIĆ: Podmlađivanje političke elite u SAD

Republikanac iz Jute Mit Romni saopštio je da napušta politiku, u koju se vratio 2018. godine, kada je izabran za senatora. Tri godine kasnije dobio je prestižnu nagradu „Profile in Courage“ za svoju „stalnu odbranu“ demokratije. Pauzu je napravio posle poraza na izborima 2012, kada je kao predsednički kandidat Republikanske partije stao na megdan Baraku Obami. Romni je najavio da se više neće kandidovati po isteku svog senatorskog mandata 2025. godine. Veteran koji se povlači sa 76 godina ne bi trebalo da bude vredan pažnje i vesti čak ni u SAD, zemlji kojom dominira i upravlja politička klasa koju čine brojni sedamdesetogodišnjaci i osamdesetogodišnjaci, od Bajdena do Miča Mekonela, preko Bernija Sandersa i Nensi Pelosi pa sve do Trampa.

Svoju odluku o povlačenju obrazložio je potrebom da se napravi prostor za mlade. Romni smatra da bi Džo Bajden (80) i Donald Tramp (77) takođe trebalo da se povuku i ustupe mesto mlađim generacijama.

Romni je nedvosmisleno osudio kako Bajdena, koji je odlučio da pokuša da osvoji drugi mandat, tako i Demokratsku stranku da nije u stanju da proizvede kandidate za najviši nivo. Romni je bio redak republikanac koji se odvažio da se suprotstavi Trampu za kreiranje zavere da su demokrate pokrale izbore 2020: - Najbolji način da pokažemo poštovanje prema biračima koji su uznemireni je da im kažemo istinu. To je teret i dužnost vođstva.

Medutim, najžešća optužba senatora iz Jute je ipak ona koja je usmerena na njegovu partiju GOP. Romni je rekao da je, kada se vratio u političku arenu 2018, imao zanos onih koji su još verovali da je moguće zaustaviti Trampov demagoški talas. Verovao je da će mnogi republikanci koji su mrzeli njegov populizam i narcizam naći hrabrosti da istupe. Ipak nije bilo tako. Romni je jedini republikanac u Senatu koji je dva puta glasao za Trampov opoziv i sada kaže da mu je dosadilo da prisustvuje sastancima na kojima svi klimaju glavom lideru, a smeju mu se čim izađe iz sobe.

Većina starijih lidera, uključujući senatora Miča Mekonela, koji sada ima 81 godinu, i 72-godišnjeg Čaka Šumera, treba da prepuste svoja rukovodeća mesta mladim članovima. Isto važi i za najstariju senatorku Dajen Fajnstin (90) iz Kalifornije.

U Romnijevoj biografiji, koju je napisao Mekej Kopins, a koja uskoro treba da bude objavljena, Romni je izrazio prezir prema velikom delu Republikanske stranke, uključujući mnoge njegove kolege u Senatu. Romni je osudio njihovu sujetu, podmitljivost, cinizam i kukavičluk.

Svoje najteže reči je, međutim, sačuvao za one republikanske senatore koji bi uradili ili rekli bilo šta zarad političke moći i uticaja. Romni konstatuje i da veliki deo GOP više ne veruje u Ustav.

Mormon iz Jute je, na kraju krajeva, bio prvi senator u američkoj istoriji koji je ikada glasao za smenu predsednika svoje partije sa funkcije.

Ali Romni je takođe odigrao i važnu ulogu u davanju političkog kredibiliteta Trampu kada je sa oduševljenjem prihvatio podršku zvezde rijaliti televizije na predsedničkim izborima 2012. I pre Trampovog uspona Romni je u svojoj predsedničkoj kampanji sa entuzijazmom povlađivao desničarskom besu i ogorčenosti. Na kraju je populizam s Trampom dosegao vrhunac.