VLADIMIR ĐUKANOVIĆ: Prljavi izborni ples

Izbori koji su pred nama očito su za pojedine opozicione stranke, pretežno ove antinacionalno nastrojene, koje gravitiraju ka levoliberalnoj opciji, biti ili ne biti. Njima je sve teže da pravdaju krilaticu „Iz poraza u poraz do konačne pobede“, jer njihovi birači, čak i oni najekstremnije našpanovani, traže nešto novo i da se dosadašnji nesposobni lideri raznih stranaka i strankičica u tom spektru konačno povuku iz aktivne politike. Baš iz tog razloga spremni su da zaigraju najprljaviji do sada viđen ples kako bi smenili Vučića i sebi kupili opstanak, pa i ustoličenje u političkim foteljama. Ukoliko se po jutru dan poznaje, a ta poslovica se gotovo uvek pokaže kao istinita, oni su ekstremno prljavu kampanju uveliko pokrenuli i do izbora će je samo dalje razvijati.

Elem, suština napada je ka tome da se vlast Aleksandra Vučića do te mere kriminalizuje da čitavoj javnosti, a posebno međunarodnom faktoru, postane nepodnošljivo da Vučić bude na vlasti. Za početak dovoljno je da bude pod sankcijama, i to je ono što se do sada nikada nije događalo, a likovi u opoziciji su nam dokazali da i ta bestidnost može da se dogodi, bez blama su pisali pismo Borelju i drugim evropskim političarima u kom su zatražili da Aleksandar Vučić bude pod sankcijama. Što bi klinci rekli - obrnuli su igricu. Tražiti da se predsedniku vaše države uvedu sankcije samo zato što to odgovara vama za izbore je vrhunski čin veleizdaje i najodvratnije bestidnosti.

Glavni cilj opozicije nije da programom pobedi Vučića. Nije cilj da ponude neku alternativu, da ukažu šta to u državi ne valja, pa bi oni bolje radili. Cilj je skloniti Vučića iz predizborne kampanje i eliminisati ga iz političkog života Srbije. Znaju gospoda da Vučiću ne mogu na izborima ništa, no jednako tako dobro znaju da SNS bez Vučića svakako može da izgubi vlast. Zato su sve snage usmerili ka tome da zabrane da bilo koja lista SNS nosi u svom nazivu ime i prezime Aleksandar Vučić. Iznad svega se postavlja pitanje zašto njima to ime toliko smeta da bude na listama naprednjaka kada oni svakodnevno govore da je Vučić nešto najgore što može ljudski um da zamisli. Ukoliko je, bar kako oni stalno tvrde, Vučić najgori zlikovac, bandit, šef mafije, kriminalac, po potrebi veleizdajnik, ali i ratni huškač, šef narko-dilerima i batinašima itd., pa u čemu je opoziciji onda problem da SNS stavi u naziv svoje liste njegovo ime? Valjda bi ovi u opoziciji trebalo da budu presrećni zbog toga, jer to je po njihovoj logici politički autogol za SNS. IUprkos najogavnijoj kampanji kriminalizacije prema Vučiću i njegovoj porodici, ona nije dala nikakav efekat. Čak je počela da dobija kontraefekat. U takvoj situaciji ostala je poslednja, svakako očajnička, solucija. Mora da dobije sankcije, i to će ga eliminisati skroz iz javnog i političkog života, a njima širom otvoriti vrata da se domognu toliko željenih fotelja i punog budžeta.

Sve u svemu, do kraja kampanje očekujte ono što do sada nikada videli niste. Sredstva se birati neće. Već sada vam najavljujem da, ukoliko im se ne bude dopao rezultat, krenuće s kampanjom kako su izbori pokradeni. Pripremu vrše već sada tako što iznose gluposti o lošim izbornim uslovima, a oni su zajedno sa evropskim poslanicima te iste uslove kreirali kroz izmene izbornog zakonodavstva. No, alibi za još jedan poraz je preko potreban.