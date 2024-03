VLADIMIR ĐUKANOVIĆ: Paralelna stvarnost

Deo sam delegacije Narodne skupštine Republike Srbije, koja boravi ovih dana u Moskvi u svojstvu posmatrača na predsedničkim izborima u Ruskoj Federaciji. Naravno, znatiželja nas je kopkala koliko su istinite informacije koje mi čitamo o ratu u Ukrajini, da li to sve obični Rusi primećuju, da li je smrt Alekseja Navaljnog uzdrmala Rusiju... Dakle, mnogo tema, ali tema za nas preparirane od uticaja zapadnih medija, jer mi smatramo da su njihove informacije, koje su inače preplavile naš prostor, nešto mnogo bitne. U Rusiji na te teme gotovo niko ne obraća pažnju. Niti je Rusija propala, kako mnogi tvrde, već naprotiv. Ne živi se lošije i nisu sankcije slomile Rusiju, već naprotiv. Istina, sankcije uglavnom pogađaju bogatu rusku elitu, koja je navikla da se letuje i zimuje po evropskim najprestižnijim centrima, ali vrlo brzo su se oni prilagodili. Dubai je, recimo, postao odlična zamena. Dakle, sankcije koje se uvedene Rusiji uglavnom su pogodile zemlje koje su ih uvele, jer su se odrekle ogromnog tržišta kakvo je Ruska Federacija. Rusija je pokrenula sopstvenu privredu, okrenula se drugim tržištima i opstala je, a slobodno se može reći i ojačala je. Razlika u odnosu na ranije je u tome što je pored italijanskog ili francuskog sira u marketima, prostor na tržištu našao i ruski sir. Uporedo sa stranom robom, ruska roba je postala traženija i Rusija mnogo više proizvodi nego ranije.

No, vratimo se na informisanje. Recimo, rat u Ukrajini, o kom se toliko piše i govori, slabo da zanima obične Ruse. Nisu neinformisani, daleko od toga, ali da to sad nešto posebno pogađa Moskovljane, besmisleno je trošiti reči na tako nešto. Moskva živi život punim plućima. Na svakom koraku imate pune radnje, tržne centre, gužvu, vrhunske automobile. Ovde su nam čak i rekli da su sankcije smejurija, jer svu brendiranu zapadnu robu možete da kupite gde god poželite. Zapravo, za javnost sukob sa Evropskom unijom, posebno Evropskom komisijom, pršti na sve strane. U praksi trgovina cveta. Rusija i Nemačka, Rusija i Francuska, Rusija i Italija, ma gotovo sve evropske zemlje bilateralno sarađuju i evropska roba je dostupna ruskom tržištu. Prava spoznaja šta znači vrhunsko licemerje u praksi. Možda je po nas Srbe danas, kada dođemo u Rusiju, čak i bolje, jer su cene nešto malo niže nego ranije.

Smrt Navaljnog, o kojoj se toliko pisalo, ovde jedva da je primećena. Zapravo, da budemo krajnje otvoreni, to ovde nikog nije ni zanimalo. Ljudima je generalno bilo čudno što ih to uopšte pitamo, jer koga god smo sreli, prema tom čoveku ima apsolutnu ravnodušnost. Niti je on kao takav nekog posebno impresionirao, niti je bio zanimljiv kao politička figura i samim tim su besmislene tvrdnje njegovih navijača po Evropi, pa i kod nas, kako je on jedini mogao da ugrozi Putina na izborima. To je sagledavanje politike na nivou malog Đokice.

Sve u svemu, sve što vam dolazi kao vest iz Rusije, posebno ako je plasiraju mediji s prozapadnim narativom, uzimajte s rezervom. Više verujte svojim očima, a i ušima. Meni se ukazala prilika da se uverim i jasno mi je ko laže i kome je cilj da imamo dve paralelne realnosti.