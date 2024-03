FAMOZNO SVETISLAV BASARA: ČEKAJUĆI TRAMPA

Sve se okrenulo naopačke, to već primećuju ne samo pesimisti nego i kasirke po supermarketima; čuh jednu pre neki dan u „Maksiju“ kako to govori poznanici. Nekad su stvari išle ovim redosledom: najpre izbije rat, poruši se, što reko Alfred Žasri, sve što se gradilo da bi imalo šta da se sruši, potom dolazi epidemija koja pomori one koje su meci i granate promašili i na kraju se stvari vrate u tzv. normalan poredak stvari, u čiju normalnost intimno čisto sumnjam, jer da je ikada išta bilo normalno, ne bi bilo ovoliko nenormalnosti.

Kao kuhinjski filozof mogao bih to ovako formulisati: nenormalnost sveta ponekad izgubi dah, umori se, pa privremeno sve izgleda normalno, ali čim skupi snagu - a brzo je skupi - sve ponovo odlazi u 3LPM.

Ovoga puta je najpre izbila epidemija - koja je pala u zaborav, iako i dalje hara, nema mesec dana otkako sam preležao drugi kovid - pa je tek onda izbio rat. I to ne bilo kakav, nego polusvetski. Pravilo je da ratovi u kojima učestvuje Rusija - bilo da je napadnuta ili da se brani - izazivaju žestoke tektonske poremećaje u geopolitici. Srećna okolnost je što se Nemačka - drugi geopolitički troublemaker - (zasad) drži po strani, jer kad su u igri i Rusija i Nemačka, tek tada nastaje pravi pičvajz.

A šta ćemo sa trećim, po mnogima najvećim troublemakerom, Amerikom. Amerika se, kao što znamo, nikad ne drži po strani, mada (takođe zasad) nije direktno umešana, bar ne na tlu Evrope. Da li će se - ili neće - i Amerika direktnije uključiti u evropičvajz, ponajviše zavisi od američkih predsedničkih izbora, koji samo što nisu, i od toga ko će na izborima pobediti - Bajden ili Tramp.

Frenetično navijanje za Trampa u Rusiji, ruskim zemljama, Srbiji, srpskim zemljama, zemljama BRIKS i zemljama Trećeg sveta demantuje propagandne dubare navedenih zemalja da je Amerika na izdisaju, na ivici propasti i raspadanja. Daleko je Amerika od svih scenarija katastrofe. Ono što je Rusija u prostornom, to je Amerika u ekonomskom smislu. Resursi su u oba slučaja neiscrpni.

Rusi i belosvetski rusofili računaju da će, u slučaju da pobedi Tramp, Rusija, ako ništa drugo, zadržati zaposednute ukrajinske teritorije, dok se ne pregrupiše za dalja osvajanja - naši rusofili se dodatno nadaju da će Trampova pobeda volšebno vratiti naše Kosovo - ali i jedni i drugi smeću s uma da su, sve da Tramp pobedi - a ima šanse - svi računi s Trampom računi bez krčmara.

Ne zato što je Tramp neuračunljiv - iako tako ponekad deluje - nego zato što je sračunato neuračunljiv, što će reči da su svi njegovi naoko neuračunljivi postupci računi s krčmarom.

Činjenica je da Trampu puca qwrz za Ukrajinu - i da će to Rusi znati da iskoriste - ali je isto tako činjenica da mu možda još više puca qwzr za Kosovo i Srbiju. Šta će biti - i ko će pobediti - to ćemo tek da vidimo, a do tada će politički život u Srbiji biti zamrznut, što ne znači da neće biti prepičkavanja (ali ona nisu politički život).