VLADIMIR ĐUKANOVIĆ: Vrednosti

Svaki sukob počiva na odbrani ili nametanju nekakvih vrednosti. One su ključ u angažovanju naroda da se mobiliše, jer na njima počiva njegov opstanak. Svaki član zajednice vaspitavan je još od pelene na tim vrednostima i spreman je za njihovu odbranu da položi i svoj život, jer mu je duboko u svesti urezano da je odbrana tih vrednosti zapravo odbrana njegove prošlosti, sadašnjosti i budućnosti.

Trudio sam se boraveći u Moskvi protekle nedelje i obilazeći veličanstvene kulturno-istorijske spomenike naše pravoslavne braće da uporedim one vrednosti za koje se danas bori kolektivni Zapad i ono što danas brani Rusija. Razlika je ogromna i otuda sam ubeđen da će u finalnom ishodu Rusija biti ta koja će izaći kao pobednik, jer vrednosti na kojima rusko društvo počiva su istorijski ukorenjene, dok su vrednosti današnjeg kolektivnog Zapada politički nametnute i nemaju gotovo nikakve veze sa slobodarskim idejama zapadnih naroda, na kojima je inače zapadni svet počivao. One suštinski ubijaju vrednosti na kojima je zapadni svet izgradio države jer sahranjuju tradicionalna društva. Nasuprot tome, Rusija se danas postavlja kao čvrst bedem prodoru tih veštačkih vrednosti, u kojima se zamišljaju društva bez država, društvo bez naroda i pripadnosti, bez vere i tradicije, društvo bez polnih razlika, društvo zombiranih bića. Takve vrednosti brane samo oni koji imaju korist zarad svog hedonističkog života i kojima kolektiv ništa ne znači. Tu dolazimo do ključne tačke koja se zove motiv. Rus je motivisan da brani pravoslavlje, da brani svoju književnost, umetnost, veličanstvenu istoriju. Rus je motivisan da položi život za temelje ruskog društva. Francuz, Nemac, Italijan nisu spremni da polože živote za levo-liberalne vrednosti. Današnja Francuska ne opstaje na Monteskjeu, niti Nemačka na Kantu. Današnja Zapadna Evropa u globalu se ne bori za slobodu misli, niti se bori za društvenu pravednost. Ona se bori za društvo bez tradicije, za novi poredak u kom nema istorije, za cenzuru izražavanja i za obračun sa svakim ko se suprotstavi novonametnutim vrednostima.

Otuda je motivacija običnog čoveka na Zapadu na najnižem mogućem nivou da stane u odbranu ludila njihovih političkih elita. Ne mislite valjda da su gej opredeljen oficir, ne u smislu njegove sklonosti ka istom polu, već ideološki gej, što je mnogima danas neverovatno da postoji, ili transvestit, koji se zalažu za mržnju prema crkvi, prema Bogu, mržnju prema tradicionalnom društvu, sposobni i kadri da poraze armiju koja je izuzetno motivisana da brani temelje postojanja sopstvene države. Budimo ozbiljni, jer vraćam se na početak teksta - motiv je taj koji opredeljuje ishod sukoba. Rus ima neverovatan motiv da stane u odbranu svog postojanja. Zapadni čovek nema nikakav motiv da stane u odbranu danas na silu nametnutih dekadentnih vrednosti njihovih političkih elita. Ne možete na silu nekog da naterate da se odrekne toga da je Poljak, Mađar, Nemac, Francuz, Italijan, s ciljem da bi postao zombirani Evropljanin. Zato današnja Evropa ne ratuje s Rusijom. Ratuju beskrajno pokvarene i zle političke elite. Onaj ko brani svoju prošlost, ujedno brani i sadašnjost, ali i budućnost. Otuđene zapadne političke elite bore se samo za sadašnjost i baš zato njihove vrednosti osuđene su na poraz.