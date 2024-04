FAMOZNO SVETISLAV BASARA: HARAM I HALAL VERA

Nije Beograd na vodi jedino haram mesto u Beogradu. Kao što građanski Srbi sa indignacijom odbijaju da kroče na ulice zabranjenog grada na vodi, tako ni regularni Srbi ni za živu glavu ne bi otišli u KC Grad ili, daleko bilo, u Dorćol plac.

Ima u Srbiji još iha-ha halal i haram mesta, pojava ljudi, stvari, televizora i novina... Ne dao, recimo, bog da neki građanski Srbin prelista, kamoli kupi neku od haram novina - koje su istini za volju qwrzu ravne - i time se izloži riziku da ga neko vidi, kao što ni Srbi s dna kace ni za živu glavu ne bi prelistali, kamoli kupili, Danas - koji je takođe sve qwrzu ravniji - i doveli se u opasnost da budu prijavljeni „tamo gde treba“.

Beograd sve više liči na jednonacionalnu Prištinu iz osamdesetih godina 20. veka, kada su jednom stranom korzoa šetali Albanci, a drugom Srbi. Nemojte samo doći u napast i pomisliti da našu današnju kolumnu pišem s pozicije primiritelnog sudije ili, daleko bilo, kandidatkinje za mis Kobasicijade koja trepće okicama i cvrkuće: „Volite se, ljudi, svi smo mi braća.“ Daleko od toga. Naprotiv, držim da treba praviti strogu selekciju osoba s kojima ćeš se družiti i mesta na koja ćeš ići.

Pisac samo hoće da kaže da je nedruženje sa ovim ili onim dilberom, nečitanje ovih ili onih novina, negledanje ovog ili onog televizora i nedolaženje na ovo ili ono mesto stvar ličnog ukusa i slobodnog izbora, ali nipošto nije garancija moralnog kvaliteta ili intelektualne superiornosti.

Ako se stvari tako postave - a odavno su tako postavljene - ne dobijamo dve sukobljene Srbije, nego dva geta. Mučna atmosfera koja se nadvija nad Srbijom proizilazi iz vekovne psihologije geta, ima tu, naravno, još uzroka, ali su manje-više svi povezani s psihologijom geta.

Odajmo se sad distopijskim razmišljanjima, zapitajmo se šta bi bilo kad bi bilo moguće - a šta je sve moguće, možda ni to nije nemoguće - da se Druga Srbija na podobije lažne države Kosova „otcepi“ od Prve Srbije i osnuje lažnu državu Drugu Srbiju. Ili obratno, svejedno kako ćemo videti.

Da li bi u lažnoj državi Druga/Prva Srbija zavladale harmonija, dobrobitije, pravda, sloga i mir i da li bi procvetalo hiljadu svetova, što reko Deng Sjaoping. Bi moj qwrz. Garantujem za tačnost informacije, koja se ne može proveriti, da bi se u državi etnički čistih Drugih Srba sutradan po osnivanju stvorio geto etnički čistijih i superiornijih i onih inferiornijih, nedodirljivih, kao što bi se eventualna lažna država otcepljenih Srba s dna kace momentalno podelila na Srbe s najdubljeg dna kace i Srbe lošijeg kvaliteta.

Što rekla ona zen mudrost: problem nije tamo gde ga vidiš, nego u načinu na koji ga gledaš. Budući da je zen budizam na visokoj ceni u Srbiji, to se može postaviti i ovako: nije problem u državi i političkim sistemima, nego u glavama. A to je već nepopravljivo, kako je to papa, ne sećam se koji i koji po redu, na pritužbe pastve na nekog pritupastog kardinala, lepo objasnio: „Mogao sam mu dati šešir (kardinalski), nisam mu mogao dati glavu.“