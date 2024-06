Vuk Velebit: Revitalizacija odnosa Srba i Amerikanaca

Danas, više nego ikada ranije, treba da radimo na revitalizaciji srpsko-američkih odnosa. Mi, u Pupin inicijativi, verujemo da je u srpskom interesu da se radi na razvijanju i jačanju odnosa s najvećom svetskom silom, svidelo se to nama ili ne.

Decenijama smo se ponašali kao da Amerika ne postoji i zato su srpsku poziciju u prošlosti više kreirali drugi, a manje mi sami. U razgovorima sa srpskim i američkim partnerima ističem da mi znamo da put koji je pred nama ima mnogo izazova i da će biti puno više događaja zbog kojih će nam ljudi reći da treba da se odustane nego da se nastavi.

Jedini način da korigujemo svoju lošiju poziciju jeste da se borimo da u komunikaciji sa Amerikancima objašnjavamo i branimo srpske interese. A šta nam je alternativa? Da neki drugi govore u naše ime, ali protiv nas, ili da se prepustimo defetizmu i predamo?

Verujemo da je u srpskom interesu da ima dobre odnose sa zemljom koja ima ključnu ulogu za širi evropski i regionalni prostor kome i mi pripadamo. Srbija treba da razvija odnose s velikim silama i da sarađuje sa svetom. Pozivamo i druge da preuzmu aktivniju ulogu u izgradnji partnerstava s državama s kojima misle da Srbija treba da sarađuje, ali mi ovo radimo sa Amerikom zato što verujemo da Srbija može da bude prosperitetnije mesto za život ako radimo s tehnološki i inovativno najnaprednijom zemljom sveta.

Naš najveći uspeh je to što se srpski glas ponovo čuje u Vašingtonu. Šta to znači? Svake nedelje preko 700 donosilaca odluka i kreatora politika u Vašingtonu čita naše brifinge u kojima objašnjavamo situaciju u regionu, srpsku poziciju i značaj odnosa Srbije i SAD za stabilnost, razvoj i uspon celog regiona.

Uprkos nepovoljnim geopolitičkim okolnostima, mi smo uspeli da američke kongresmene i senatore zainteresujemo za Srbiju i približimo im srpsku poziciju. Radićemo još više u narednom periodu jer smatramo da svaki mesec delovanja treba da nadoknadi propuštene godine u odnosima Srbije i SAD.

Mi smo autentičan srpski glas u Vašingtonu, ali i u Srbiji. Ne plaća nas ni srpska ni američka država i taj pristup je urodio plodom. Takođe smo ponosni na zajednicu najuspešnijih Srba i Amerikanaca koju smo okupili u obe zemlje pod okriljem Pupin inicijative. Ekonomska saradnja je svetla tačka u odnosima Srbije i Amerike. Mislim da je tu najveći potencijal u daljem jačanju saradnje pošto je Amerika postala najvažniji trgovinski partner Srbije kad je reč o razmeni IT usluga. Štaviše, Srbija ima suficit u tom odnosu i to su dobre vesti za naše kompanije i ljude u IT sektoru. Biotehnologije su sledeći front za Srbiju i u saradnji sa Amerikom imamo šansu da se pozicioniramo kao biotehnološki centar u ovom delu sveta.

Najveći broj naših sunarodnika živi na prostoru SAD i mi želimo da se deo tih ljudi vrati u Srbiju sa iskustvom, znanjem i kapitalom. Zato je deo naših aktivnosti usmeren na povezivanje najuspešnijih Srba koji žive na prostoru Amerike, a razmišljaju da otvore biznise u Srbiji ili se vrate sa svojim porodicama. Upoznali smo i veliki broj Amerikanaca koji poput nas veruju da je srpsko-američko partnerstvo moguće.

Dijalog, razumevanje druge strane i međusobno razumevanje i uvažavanje interesa jesu polazne osnove za redefinisanje odnosa i učvršćivanje partnerstva. Iz dosadašnjeg iskustva smo zaključili da je to ne samo potrebno nego i moguće, ako radimo zajedno. Nikada nam neće faliti volja, rad i upornost. Od naših američkih partnera isto to tražimo i nismo popustljivi prema njima.

Cilj je da nam se Amerikanci ne obraćaju samo kada postoje problemi, već da našu saradnju podignemo na jedan viši nivo uzajamnog poverenja i poštovanja. Za kraj, izdvojio bih činjenicu da je poslednji američki predsednik bio u poseti Beogradu davne 1980. godine. Vreme je da se to promeni i da sledeće godine ugostimo američkog predsednika u Beogradu.

