BEZ RUKAVICA: GASLAJTOVANJE

Najpoznatiji na svetu, valjda, izdavač rečnika „Merijem-Vebster“ tradicionalno u decembru bira reč godine, pojam koji je obeležio prethodnih dvanaest meseci. Tako je u 2021. dominantna bila „vakcina“, a naredne „gaslajting“. Koga zanima, detaljnije objašnjenje može naći na internetu, mada se nikako ne može reći da nam je ova reč nepoznata. Doduše, znamo je u drugom obliku - „praviti nekog ludim“.

U obrazloženju izbora, „Merijem-Vebster“ potvrđuje tačnost našeg prevoda i kaže: „Gaslajteri su majstori kontrole i manipulacije koji često dovode u pitanje i vaš osećaj šta je stvarno, a šta nije i zbog kojih počinjete da preispitujete sopstvena osećanja, instinkte i zdrav razum.“

Jesu li Srbi žrtve gaslajtovanja?

Godinama nam se utuvljuje u glavu da smo nacionalisti opsednuti istorijom, jedina smetnja idiličnom suživotu naroda na Balkanu, narod mimo sveta koji je uobrazio da mu svi čine nepravdu... i da treba da se ugledamo na ostale koji su za životnu filozofiju odabrali put malog Muje. On, znamo, uvek ide kud i ostali Turci.

E sad. Šta je nego gaslajtovanje kad nam kažu da se od istorije ne živi i da već jednom zaboravimo to NATO bombardovanje, a onda pokrenu rezoluciju o Srebrenici? Ili kažu da džabe dižemo galamu oko Kosova, kad je to završena stvar, a od nas traže da uvedemo sankcije Rusiji koja otima deo suverene Ukrajine. Ovakvih primera ima za do sto i nazad, a najnovijima svedočimo na Evropskom prvenstvu u fudbalu.

UEFA je na papiru strogo zabranila na stadionima bilo kakve političke poruke, sve zastave osim državnih i slično. I je l’ neko dirao navijača u uniformi UČK, pa zastave „velike“ i „još veće“ Albanije, koja, uzgred rečeno, obuhvata Srbiju do Niša? A onog albanskog novinara s Kosova i Metohije koji je pred srpskim navijačima pokazivao rukama orla?

Nije! Ali je zato hitno pokrenut postupak protiv FSS jer su „isticali provokativne poruke kojima nije mesto na sportskom događaju“! Detalja nema, jer je reč o zastavama „nema predaje“, sa siluetom Kosova i Metohije u plavo-crveno-beloj boji.

Tek posle ogromnog pritiska javnosti, UEFA je najavila i kazne za albanski savez. Ali...

Ovde nije reč o sportu i nije za ovo nadležna evropska fudbalska organizacija. Ovo je šira priča.

Ceo svet je video nacionalističko divljanje Albanaca i Hrvata u Hamburgu, gde se pevalo „Ubij Srbina!“ i „Srbe na vrbe!“. Ne na fudbalskom terenu i ne na tribinama, nego na ulicama grada.

Da li se oglasilo nemačko ministarstvo spoljnih poslova, da li je nešto rekla ministarka Analena Berbok? Oni bar često pogledavaju u naše dvorište i uvek imaju šta da kažu. Naravno da nije!

A poslanici Evropskog parlamenta koji nam se ne odmiču od plota? Ni oni!

Niko od političara i evropskih birokrata koji su sebi dozvoljavali raznorazne primedbe na račun Srbije i njene „remetilačke uloge“ na Balkanu nije se oglasio povodom skandala na Euru 2024.

Umesto toga, na dan kad su igrale Hrvatska i Albanija, a njihovi navijači zbratimljeni pretili Srbima, visoki predstavnik EU Đuzep Borelj predložio je zemljama članicama EU da ukinu kaznene mere prema Prištini, uvedene pre godinu dana zbog situacije na severu Kosova.

Pa, naravno da preispitujemo sopstvena osećanja, instinkte i zdrav razum!

Gaslajteri su majstori kontrole i manipulacije koji često dovode u pitanje i vaš osećaj šta je stvarno, a šta nije

N. N.