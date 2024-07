Vladimir Đukanović: Levičarski terorizam

Videli smo posle prvog kruga francuskih parlamentarnih izbora na šta su sve spremni evropski levičari. Bezmalo su počeli da pale ulice i trgove u znak protesta jer narod hoće Marin le Pen i njenu političku opciju. Da se razumemo, nisam nikakav fan dotične, niti francuske desnice uopšte, ali naučen sam i, dok sam živ, boriću se da je narodna volja - volja Boga i ona je jedino merilo. Da li mi se ona dopada ili ne dopada, to je izlišno pitanje.

Ukoliko narod odluči da ga predvodi neka opcija, moje je da to poštujem. No, u levičarskom, posebno levoliberalnom shvatanju politike, demokratija se podrazumeva samo ako je njihova politička opcija na vlasti. Svaka drugačija opcija je ravna spremnosti da se izvede revolucija i spreči dolazak na vlast onog ko je mrski neprijatelj. Baš to se danas događa u Francuskoj. Događa se svuda širom Evrope, pa i kod nas, samo što je kod nas ta politička opcija zaista bez ikakve značajnije podrške u narodu, ali to što ih narod neće, oni kompezuju kroz proteste i agresivno iskazivanje stavove. Poenta je da galamom nadomeste to što ih narod neće. Međutim, svuda gde imaju kudikamo značajniju podršku oni nastupaju krajnje agresivno i kroz medijsku satanizaciju protivnika i agresiju prema protivničkim biračima, dakle, klasičnim zastrašivanjem dovode svoju opciju do vlasti. Ukoliko zatreba, i revolucionarne metode mogu da se primene. Baš kao što to sada planiraju u Francuskoj. Čak i ne prezaju da istaknu kako će doći do građanskog rata ukoliko pobedi opcija Marin le Pen, a da do toga zaista može da dođe, pokazali su u ovih nekoliko dana kada su širom Francuske razbijali izloge, palili po ulicama i napadali pristalice Nacionalnog okupljanja.

Sve ovo pišem kako bismo bili svesni da će američki izbori biti još agresivniji. Ono što smo videli 2020, kada se sva moguća sila upregla protiv Trampa, sada će biti na kub, jer Tramp je više nego izvestan da će proći prvi kroz cilj. Naravno, ukoliko bude bio živ do tada, jer mnogi mu najavljuju da će biti ubijen samo kako bi ga sprečili da postane 47. američki predsednik. Otuda, u ovih nekoliko meseci, pa i ako kojim slučajem Tramp sve preživi i pobedi, ostaju još ona dva meseca dok ne stupi na dužnost, bez ikakvih ustezanja mogu da predvidim da bi ozbiljan svetski sukob mogao da započne u punom obimu. Baš da bi Tramp bio sprečen da bilo šta učini na smirivanju tenzija.

Nekako mi se čini da polako Balkan dolazi na red i da ćemo u narednim mesecima imati priliku da širom bivše SFRJ gledamo raznorazne pokušaje izazivanja haosa, a glavni akteri biće upravo levoliberalne političke opcije. Lažni ekolozi, lažne demokrate, lažni poštovaoci ljudskih prava, kojekakvi pokreti, ma, ko stigne. Svi ujedinjeni ustaće da, tobože, brane nekakve evropske vrednosti, a suština će biti da svim silama urušavaju nacionalne vlasti. Poseban zadatak biće im rušenje Vučića, Orbana, Fica i sličnih lidera. Nemojte isključivati da živne levičarski terorizam, obojen, recimo, u nekakvu ekološku priču, baš kao što je živnuo u Francuskoj posle ovih izbora. Ti fanatici čitav život se bave profesionalno organizovanjem demonstracija i sve će učiniti, samo da njihova opcija ostane na vlasti. Živi bili pa videli.