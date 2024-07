BEZ RUKAVICA: Šta svrbi Hrvate

Svakako ste bar jednom u životu sreli uglađenu osobu koja drži do sebe i svojih manira, ivicom salvete tapka usne i pije malim gutljajima, a govori sporo i naizgled učeno, ali tek kad sažvaće i proguta svoje puževe u sosu od koprive. I možda ste bili prisutni kad kroz izlog vidi da mu je majka s bebom kolicima zakačila blatobran limuzine, koju je, uzgred budi rečeno, parkirao tako da niko ne može da prođe. U tom trenutku s njega spada pozlata, on uz groznu psovku skače i salvetom gađa konobaricu, a na ulici urla na prestrašenu ženu i gura joj kolica, psujući i nju i dete i sve po spisku, a onda duboko uvlači ruku u džep pantalona „brioni“ odela i namešta j***, pa se vraća za sto. - Koji si mi k*** ovo donela - gura tanjir s puževima ka konobarici. - Donesi kolenicu i kiseli kupus da jedem kao čovek! Tako se, u dlaku isto, ponela zvanična Hrvatska prema Crnoj Gori posle odluke parlamenta u Podgorici da usvoji Rezoluciju o genocidu u sistemu logora Jasenovac, Dahau i Mauthauzen, i da svake godine šalje delegaciju koja će učestvovati u programima komemoracije 22. aprila u Jasenovcu. Istog trenutka hrvatski zvaničnici digli su se na zadnje noge i otvoreno zapretili odmazdom: blokiraće Crnogorce na putu ka članstvu u Evropsku uniju! Poslanik u Hrvatskom saboru Miro Bulj zvanično je zatražio da se donese odluka da se svim poslanicima u crnogorskom parlamentu koji su glasali za tu rezoluciju zabrani ulazak u Hrvatsku, a komentatori ozbiljnih novina upustili su se u takmičenje ko će sasuti otrovnije uvrede na račun Crne Gore i Srbije. Ona da je najviše zakonodavno telo u Podgorici „cirkus Montija Pajtona“ je najblaža! Kad Crnogorci glasaju da se obeležava genocid u Srebrenici, onda su dobri, kad isto to traže za genocid u Jasenovcu, i ovakvi su i onakvi! Nemaju, tvrde zagrebački političari, svoju volju, nego slušaju Vučića! Odlukom velikih sila razbijena je Jugoslavija i stvorena Hrvatska. Na isti način primljena je u EU i sada sa te pozicije prete Crnoj Gori. Kao, ljuti su zbog Jasenovca! Ali nemaju oni problem s činjenicom da je u NDH ubijeno na stotine hiljada Srba, Jevreja, Roma i komunista. Manje ili više otvoreno, deo establišmenta se time ponosi i neguje sećanje na NDH. Uostalom, prvi koalicioni partner vladajuće HDZ, Domovinski pokret, upravo je na proterivanju ćirilice i odbijanju da se kriminalizuje ustaški pozdrav „Za dom spremni!“ dobio na izborima toliko glasova da su mogli da postave ultimatum: ući će u vladu samo ako u njoj ne bude Srba! I da im bude udovoljeno. Pa se ta vlada nije oglasila kad su njeni navijači u Nemačkoj pozivali na vešanje Srba! Ne, reč je o nečem prostijem: jedan deo hrvatske javnosti žulja kragna košulje, jede im se kolenica... Prosto, umorili su se od glume da su pristojni i dobri, od papagajske priče da je Jasenovac bio eksces koji se ne sme ponoviti. I ne svrbe ih samo j***... Crnogorski poslanici su im se namestili kao majka s bebom u kolicima: neko na koga mogu da viču bez straha da će dobiti po nosu.

N. N.