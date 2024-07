VLADIMIR ĐUKANOVIĆ: Reklama

Nedavno sam, po ko zna koji put, bio žrtva sumanute medijske kampanje s ciljem da budem diskreditovan tako što su autori tog medijskog razvlačenja želeli da me prikažu kao bahatog predstavnika vlasti koji se za kratko vreme obogatio, kupio penthause, vikendice i apartmane, ali uz obavezan dodatak da sam sve to uspeo samo zato što sam režimski advokat koji po zadatku brani mafiju, te sam zapravo ništa drugo do advokat mafije.

Naravno, svakom normalnom čoveku nije prijatno kada o sebi čita gomile gluposti i laži, tim pre jer na neki način se i meni, kao i mojoj porodici, ugrožava bezbednost, s obzirom na to da će neko steći utisak da sam izuzetno materijalno situirana osoba, pa samim tim odmah postajete, kako ja, tako i članovi moje porodice, interesantna meta raznim pljačkašima. Uostalom, kada vam neko dođe s kamerom da slika ulaz u kome ćete ubuduće živeti, šta drugo da se pomisli. No, kako god, ostaje vera u Gospoda da će me sačuvati, ali i molitva za one koji su tu kampanju kreirali da se unormale i da više nikada nikome ništa slično ne čine, kao i da njima nikada niko ništa slično ne učini kao što su oni meni.

Vratimo se na samu kampanju s kojom su očito postigli kontraefekat. Dakle, koliko god da su hteli da me diskredituju, da me naprave bahatim, da mi umanje kredibilitet i, na kraju, da me i predstave kao najgoru neznalicu u poslu kojim se bavim, dešava se nešto sasvim suprotno. Kampanja koju su sprovodili tzv. nezavisni mediji i tzv. novinari tih medija zapravo je meni fantastično podigla broj klijenata, od poziva da zastupam ljude ne mogu da se odbranim i, bogu hvala, ne pamtim da sam imao toliko advokatskog posla kao posle te njihove sulude kampanje, koja inače još traje.

Koliko god da me je u početku sve to pogađalo i nije mi bilo prijatno da čitam sve te laži i gadosti koje su pisali, toliko danas želim da sve te lažne medije i njihove novinare dodatno podstaknem da svaki dan nešto o meni negativno objave, jer besplatna reklama koju su mi učinili ničim neizazvani vinula me je u nebesa. Bez obzira na to što sam više od tri decenije aktivan politički i nešto manje medijski zastupljen, tek sam sada shvatio da je svaka reklama, bilo pozitivna, bilo negativna, zapravo odlična stvar. Bitno je da se o tebi piše i govori. Posebno ako se zna da neki mediji, kao što su u mom slučaju ovi tzv. nezavisni, imaju oduvek animozitet prema vama. U startu je njihova kampanja osuđena na propast, odnosno ona će izazvati pozitivnu reakciju samo kod onih koji te svakako nikada nisu ni voleli. Kod svakog drugog ona neće imati efekat, jer se zna da su ti mediji zbog nekakvog političkog cilja usmerili kampanju protiv vas, a ne zato što se oni zaista bore za neku pravdu. Čak u jednom momentu sve one gadosti koju su o vama pisali i izmislili postanu pogodne za šalu, pa sam ja dobio i nadimak - „tajkun s Banjice“, što mi je postalo simpatično.

Sve u svemu, ovo je ujedno savet svim ljudima protiv kojih mediji pokrenu nekakvu ludačku kampanju. Nikada se nemojte uzrujavati zbog toga. Teško je kada vam vređaju ili napadaju člana porodice zbog vas, što inače trenutno Aleksandar Vučić preživljava. Kada o vama pišu, uzmite to uvek kao odlikovanje, jer uvek se za dobrim konjem diže prašina, a uvek je tačno da psi mogu samo da laju, jer njihov lavež vetar nosi. Meni ostaje da im se svaki put zahvalim kada mi ovakvu reklamu naprave, pa bi mogli da mi pošalju i račun kako bih im uplatio neki dinar.