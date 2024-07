FAMOZNO SVETISLAV BASARA: MLAKI ZEC

Afera „izigravanje volje starogradskog naroda“ još ne jenjava i ponovo će biti tema naše kolumne, ali tema je, da kažemo, takva da zahteva uvod. Koji prilažem. Dijamantske je čvrstina vere 96% Srba da su uvek u pravu, da je „pravda na njihovoj strani“ i da za sva sranja koja im se dogodi krivica pada na nekog drugog. Setimo se samo kako je na „veličanstvenom mitingu za Kosovo“ Koštunica zavapio ex profundis: „Koji smo to mi božji i ljudski zakon prekršili da bi nam oteli naše Kosovo?“ Nakon što je to pročitao sa papira umašćenog čvarcima, napred pomenuti nije u znak protesta sam sebi odsekao qwrz - kako nalaže čaršijski red - nego je naredio da se demolira Beograd i zapali američka ambasada. Tom zgodom smo po ko zna koji put imali sreće što nismo Arapi ili crnci - po meni pukim slučajem - i što je Srbija (formalno) u srednjoj Evropi. Hiljadu i 200 km južnije za takva sranja sleduje krstareća raketa u glavu organizatora paljevine. Ali jbg. Srbi misle da je njihova velika sreća u stvari nesreća. Btw, ustrojstvo sveta je takvo da ni oni koji ne krše božje i ljudske zakone - što u našem slučaju uopšte nije bio slučaj - nemaju nikakvu garanciju da ih neće zadesiti neko teško sranje. Možda se sad pitate kakve veze imaju „veličanstveni miting za Kosovo“, palikuća Koštunica i „izigravanje volje naroda u opštini Stari grad“. Još kakve. Ali Baba Koštunica i njegovih 250.000 razbojnika su bili (i još uvek su) uvereni da je secesija Prištine nepravda koja mora biti kažnjena demoliranjem Beograda, menadžment i propagandno odeljenje koalicije Biramo Beograd su uvereni da je Bastać izigrao njihovu političku volju i da to - budući da nisu u situaciji da demoliraju opštinu Stari grad - mora biti kažnjeno seruckanjem po Bastaću i moralnim paničenjem po opozicionim medijima. Uz napomenu da bi na čelu starogradske opštine radije video Radomira Lazovića nego Bastaća, ne mogu a da se ne zapitam na osnovu čega su Birači za Beograd mislili da Bastać, ako misli da ispadne džek, treba da se uortači s njima i na osnovu kojih su parametara i istraživanja javnog mnjenja utvrdili da starogradskom narodu koji je glasao za Bastaća Bastać nije po volji. Čisto sumnjam da Bastaćevi glasači nisu znali ko je (i šta je) Bastać i, eto, glasali su za njega. Ne mogu se sada jadati da su „izigrani“. Mislim mogu, ali džaba će krečiti. Da nije letnja šema, „tropska“ vrućina i sezona godišnjih odmora, sledeći korak Boraca za Beograd bio bi - pretpostavljam - huškanje Bastaćevih glasača na proteste zbog „izigravanja“ njihove izborne volje, kao što su početkom juna huškali dr Milića & Co na proteste bez krčmara. Moja neznatnost ima bogato iskustvo s neusaglašavanjima s tuđim političkim voljama i često je prolazila kroz moralnog toplog zeca zato što je bobu govorila bob, a popu pop. Na osnovu tog iskustva izdaje saopštenje za javnost. Taj topli zec je mlak, kilav i jalov. Gubitnički.

Kurir