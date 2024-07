Vladimir Đukanović: Hrabro u veliki izazov

Čestitam Vladi Republike Srbije, koliko god da sam bio kivan na nju kad je donela odluku o stavljanju van snage prostornog plana za projekat „Jadar“, zato što je ovog puta donela uredbu kojom je taj projekat oživela i kojom je utrla put da se hrabro krene u veliki izazov koji će biti prekretnica i istorijska šansa da Srbija krene u nezaustavljiv privredni razvoj.

Naravno da je pitanje životne sredine veoma važno i da se u isti neće krenuti dok se ne dobiju sve garancije i studije da je projekat apsolutno bezbedan po životnu sredinu, ali bitno je da ovog puta nema kalkulisanja i da je država stala na stanovište da će se sve učiniti da se krene sa eksploatacijom litijuma. Koliko god da ima galame od strane lažnih ekoloških udruženja, na to se nikako ne sme osvrtati. Bilo bi porazno po zemlju da gomila neobrazovanih političkih aktivista dotiranih iz inostranstva sa ciljem da se spreči razvoj Srbije uspe u nameri i da zaustavi Srbiju.

Do sada su igrali na kartu straha plašeći ljude da ćemo svi biti zatrovani, ali sve više ljudi uviđa da su njihovi protesti čist politički aktivizam, bez ikakvog stručnog utemeljenja, na osnovu kog tvrde da će doći do narušavanja životne sredine, te polako na njihovim protestima ostaju samo ekstremisti i prevaranti koji su „Rio Tintu“ uzeli pare prodajući mu zemlju u Jadru i Rađevini. Nemam nameru da ovim putem pozivam državu da ne dozvoli blokadu puteva i pruga. Na državi je da odluči šta će da radi ukoliko se dotična gospoda drznu da tako nešto čine. No, činjenica je da se ne može i ne sme da dozvoli maltretiranje građana zbog nečijih hirova. Posebno se ne sme dozvoliti da neko blokira budućnost ove zemlje. Prema tome, svako ima pravo na protest, na izražavanje neslaganja, ali bilo kakvo uskraćivanje ljudskih prava drugih zbog nečega oko čega se ne slažeš jednostavno ne može da se dozvoli. Taj vid ucenjivanja i bezobrazluka, posebno jer ti ljudi ne žele čak ni referendum na kom bi se Srbija izjasnila da li jeste ili nije za eksploataciju litijuma, zaista nije nešto što ima bilo kakvog smisla.

Niti su oni većina, niti je većina građana protiv rudarenja litijuma, ali činjenica je da većina građana želi da bude sigurna da životna sredina neće biti narušena. Na tome mora ozbiljno da se radi i, ako se dobiju garancije, svim silama se mora prionuti na posao da se projekat realizuje. Otuda je ova odluka Vlade Srbije istorijska, jer čini prekretnicu da Srbija ide ka razvoju i modernizaciji.

Uostalom, setite se Beograda na vodi. Najveći njegovi protivnici danas tamo kupuju stanove. Tako će biti i sa ovim projektom.

Ukoliko se on realizuje, taj deo zapadne Srbije biće najbogatiji i svi oni koji su danas protiv hrliće baš tamo da kupe nekretninu. Što se mene tiče, lično ću se potruditi da to učinim, jer Loznica i Krupanj biće odlična mesta za život.

Hoćemo litijum!

Živela Srbija!