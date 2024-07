VLADIMIR ĐUKANOVIĆ: Samo uporna borba argumentima i istinom

Halabuka u početku pravi problem. Iznošenje pitkih dezinformacija koje podižu paniku, a koje pomalo i prijaju ušima običnog čoveka jer to je baš ono što on želi da čuje, u određenom periodu stvara ozbiljne posledice po društvo. Kako se boriti protiv toga? U eri društvenih mreža sve teže, jer su baš one generator dezinformacija, ali mora se biti uporan. Uprkos činjenici da će na početku svi da te mrze, ipak je borba za istinu, posebno ako to za šta se boriš donosi veliku korist za tvoju otadžbinu, sveta dužnost. Zato nemam nameru da se povučem pred horskim orgijanjem antilitijumaša, koji svakodnevno već godinama iznose nebuloze u vezi s projektom „Jadar“ i time čine direktnu štetu Srbiji.

S vremenom, posebno ako si uporan u borbi, ljudi će se zainteresovati da čuju drugu stranu i tada nastaje nervoza kod onih koji su dezinformacije plasirali. Momenat kada ljudi počinju da tragaju za drugačijim argumentima od onih koje su čuli u agresivnoj kampanji onih koji šire dezinformacije je momenat kada se njihova koncepcija raspada. Tada postaju još agresivniji, ali taj udar se da lakše izdržati, jer tada već postoji svet koji njih počinje da osuđuje zašto ne dopuštaju drugačije mišljenje. To se upravo događa u Srbiji, gde je grupa neobrazovanih predvodnika lažnih ekoloških udruženja godinama sejala strah kod naroda da će rudarenje litijuma dovesti do toga da čitava zemlja bude zatrovana. Posle tri godine konačno smo počeli da slušamo i drugu stranu, počeli smo da slušamo struku i procenat podrške eksploataciji litijuma je porastao, no bitnije od toga, porastao je broj neopredeljenih, odnosno oni koji su do juče bili radikalno protiv projekta „Jadar“ sada se već izjašnjavaju da su neopredeljeni i da žele da čuju argumentaciju sa svih strana. Kada se dođe do argumentacije, tu ovi što su vodili kampanju protiv rudarenja litijuma nemaju šta da traže, jer apsolutno je struka na stanovištu da je rudarenje litijuma krajnje bezbedno, da Srbija ima najbolji litijum na svetu i da neće doći ni do kakvog zagađenja. Zato se rade ozbiljne studije, izlazi se sa njima pred građane i od istih se ništa ne krije. Dodatno, kada se ukaže koliki je to ekonomski benefit za Srbiju i da ćemo ući u red razvijenih zemalja u Evropi, tj. kada se narodu prikažu brojke koje jasno ukazuju da ćemo se ekonomski vinuti u nebesa, jasno je na koju će stranu narod prevagnuti.

Elem, zato je važno uvek biti strpljiv i uporan u onome u šta veruješ. Važno je uvek iznositi činjenice i argumente. Čak i i kada te na početku svi mrze. Finalni rezultat koji mora doći iznošenjem istine biće tvoja najveća pobeda. Zato je borba za projekat „Jadar“ od ogromne važnosti, jer ona donosi jednu srećnu i ekonomski snažnu Srbiju.

Hoćemo litijum! Živeo projekat „Jadar“! Živela moderna Srbija!