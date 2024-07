AUTORSKI TEKST TOMISLAVA MOMIROVIĆA: Nije važan Rio Tinto, važne su veće plate i penzije za građane Srbije

Ministar trgovine Tomislav Momirović napisao je autorski tekst o važnosti rudarenja litijuma.

"Nije važan Rio Tinto, važno je ono šta ćemo mi kao narod dobiti iz ovog projekta, važno je to koliko možemo ekonomski našu zemlju dodatno da ojačamo, podignemo plate i penzije za građane. Ovo je put i ka dodatnom povećanju izdvajanja za nauku i direktnom jačanju naših hemijskih, bioloških i drugih naučnih instituta.

Istina je da kompaniju Rio Tinto u Srbiju nije dovela Srpska napredna stranka, već je prethodna vlast promenila zakon kako bi otvorila put Rio Tintu da može da ima pravnu legitimaciju da najpre istražuje, a potom otkupljuje zemlju i na kraju tu zemlju eksploatiše u cilju rudarenja i vađenja rude. No, ta priča je danas suvišna i potpuno je besmisleno voditi je. Nije važno ni to što je vlast DS-a i DSS-a dovela ovu kompaniju u Srbiju i omogućila im da eksploatišu jadarit i to što danas eventualno uskraćivanje ovog prava kompaniji Rio Tinto od strane države Srbije podrazumeva da ćemo morati da isplatimo odštetu u iznosu od nekoliko milijardi evra, što bi automatski i direktno značilo smanjivanje plata i penzija, uz obavezno povećanje poreza. Jer ne postoji drugi način kako obezbediti toliki novac koji bi morali da platimo kao odštetu. Zato moramo da gledamo u budućnost i šta je to što možemo da dobijemo iz pozicije koju smo nasledili, a ukoliko budemo pametni možemo da dobijemo mnogo, najpre za nas, a mnogo više za generacije koje dolaze posle nas.

Litijum je naša nafta i toga građani moraju biti svesni. Ali, isto tako moramo da budemo svesni da sa svakim novim danom bez ovog projekta gubimo prednost koju smo imali. Jadarit je naš resurs kako bi dodatno podigli ekonomiju, ali i politički ojačali poziciju naše zemlje i našeg naroda. Strateški resurs koji imamo moramo da iskoristimo da ojačamo politički status našeg naroda kako u BiH, tako i na Kosovu i Metohiji, Crnoj Gori, ali i u okvirima Evropske unije.

foto: Predsednik.rs

Postavio bih pitanje o kome čini mi se nema prevelike rasprave - da li je dolazak u Beograd nemačkog kancelara Olafa Šolca, potpredsednika Evropske komisije za energetiku Maroša Šestoviča i glavnog čoveka Mercedes-Benz Grupe Ola Kalenijusa dobro za naše strateške interese? Da li je to put da popravimo odnose u regionu i pojačamo pozicije našeg naroda ili je to nešto što će našim ljudima dodatno otežati život? Siguran sam ipak, da je ovaj projekat nešto što će doneti samo dobro našem narodu kako u Srbiji, tako i u regionu jer na kraju dana, nije ovde samo reč o Rio Tintu, novim investicijama, većim platama i penzijama i povratku mladih ljudi u Srbiju. Radi se o našim strateškim interesima. Uzgred rečeno, ukoliko se ne varam, dolazak nemačkog kancelara Šolca je bio prvi put u istoriji da gledamo da je Predsednik Srbije stajao u sredini, dok su kancelar Šolc i potpredsednik Evropske komisije za energetiku Maroš Šestovič stajali sa strane, jedan sa leve, a drugi sa desne strane. Mali, ali jasan znak političke snage naše države i političkog autoriteta Predsednika Vučića.

Ovaj novi industrijski kompleks koji će zapošljavati hiljade radnika i obezbeđivati stotine miliona evra prihoda za građane i državu na izvestan način će svakako imati uticaj na životnu sredinu. Ali, da budemo potpuno pošteni, svaka od nekoliko stotina fabrika koje je predsednik Vučić doveo u poslednjih deset godina ima uticaj na životnu sredinu. Svaki kilometar auto-puteva i brzih pruga koje smo izgradili ima uticaj na životnu sredinu. Da li je rešenje da zatvorimo sve fabrike i izgubimo 550.000 radnih mesta koje smo kreirali u poslednjih deset godina ili porušimo sve auto-puteve i brze pruge i umesto njih ostavimo livade?! Ostavimo se prazne demagogije, prepoznajmo jasno finansirane interesne grupe iz inostranstva čiji cilj nije zaštita ekologije. Njihov jedini cilj je da Srbiji ograniče brzi ekonomski rast i ne dozvole da bude jaka industrijska zemlja.

Na nama je da kada govorimo o ovom projektu obezbedimo najviše moguće ekološke standarde i mi ćemo to uraditi zbog naših građana i naše dece. Oko tih stvari nema kompromisa, kao što nema kompromisa ni oko toga da ćemo obezbediti veće plate i penzije. Srbija hrabro korača pobedničkim putem i mi moramo biti svesni da samo pobednici pišu istoriju. Sećamo se svi držanja zastave predsednika Vučića u sedištu Ujedinjenih nacija 23. maja ove godine i te simbolične slike naše velike pobede, ali moramo biti svesni da su i svaka nova fabrika, novo radno mesto, veća plata i penzija simbolične pobede koje pokazuju da Srbija ide napred. Srbija ne sme da stane"!

