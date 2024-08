VLADIMIR ĐUKANOVIĆ: Ubi nas neobrazovanost

Koloritno društvo koje se skuplja od protesta do protesta i iznosi nenormalne teorije kako će sve biti zatrovano ako se krene sa eksploatacijom litijuma, kao i mediji koji objavljuju vesti sa katastrofičnim naslovima, ozbiljno prete da u ovu zemlju unesu haos. Očito se na obrazovnom sistemu u Srbiji dugo ništa nije radilo, pa su razne teorije zavere, posebno one koje se šire po društvenim mrežama, pronašle uporište u priličnom broju građana.

Tako smo nedavno na skupu u Mladenovcu imali ženu koja je bez trunke sramote govorila da se firma „Rio Sava“ tako zove jer naši neprijatelji i satanisti žele preko Drine da zatruju Savu kao krajnji cilj. Za ne verovati, dotična je dobila prilično snažan aplauz i podršku okupljenih. Nedavno se na portalu N1 našao naslov koji su navodno nemački mediji preneli - „Rudnik litijuma znači smrt za ljude“. Na sve to, izvesna profesorka hemije, ili čega god, na tom mediju je tvrdila kako bi eventualna fabrika litijumskih baterija dovodila do požara, jer su litijumske baterije opasnost po deponije. Čudno, niko se nije našao da pita „profesorku“ a gde ona drži svoj mobilni aparat kada su vreli dani ili gde odlaže stari mobilni aparat ili tablet kada ga zameni novim. Šokantno je da takvi likovi danas predaju studentima. Dakle, Ilon Mask je sa svojom fabrikom „Tesla“ očito odlučio da sve živo zapali, pošto je samo prošle godine prodao u SAD skoro dva miliona automobila, koji, gle čuda, imaju litijumske baterije.

Neobrazovanost, kao i činjenica da većina naroda ništa ne prati i ne čita, a za to moram da okrivim aktuelnu vlast i televizijske programe koji dobrano zatupljuju narod i nemaju nikakav edukativni sadržaj, dovela nas je do toga da ogroman broj ljudi nema pojma šta su to kritični minerali i da se danas zbog njih vode ratovi. Rusija u Donbasu vodi rat za litijum i druga rudna bogatstva. Evropa sve čini da smanji svoju nezavisnost u odnosu na Kinu po pitanju električnih vozila i baterija. Madura ruše u Venecueli zbog litijuma i on to otvoreno govori kada se obraća Ilonu Masku i kaže mu kako je oteo argentinski litijum, ali da narodu Venecuele neće uspeti da ga otme. Dakle, Srbija, koja je treća po rezervama litijuma u Evropi, uzgred imamo najbolji litijum na svetu, ima ogromnu šansu da se ozbiljno izdigne i obogati. Obrnuto, ako mi budemo po ko zna koji put antiprotivni i pokleknemo pred teoretičarima zavere i raznim koloritnim ludacima, dovešćemo sebe u ozbiljno veliki problem, jer litijum je danas nasušna potreba čovečanstva.

Prevedeno na jezik prostog čoveka - to nema šanse da ostane u zemlji i biće iskopano koja god vlast da dođe. Pitanje je samo da li mi hoćemo da zaradimo ili sve da izgubimo. Da li hoćemo da budemo u realnom životu ili ćemo sebi dozvoliti da nas neki drugi spuste na zemlju i da nam preotmu ono što je naša istorijska šansa. Po pitanju kritičnih minerala, posebno litijuma, sve svetske velike sile imaju apsolutnu saglasnost da on mora da se rudari.

Pitanje je samo ko će imati primat u posedovanju istog. Što pre to shvatimo, veće su nam šanse da izvučemo najveću moguću korist po nas. Obrnuto, pokazaćemo koliko su neobrazovanost i neupućenost kod nas uzeli maha.